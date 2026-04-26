Конфліктів не буде: які породи собак добре ладнають з котами

Не всі собаки сприймають котів як "об’єкт для погоні" — деякі цілком здатні мирно співіснувати з ними і навіть ділити одне місце для відпочинку. Як зазначає ветеринар Гай Санделовський, поведінка тварин завжди індивідуальна, однак певні породи за характером більш схильні до спокійної взаємодії з котами та легше знаходять з ними спільну мову.

Про це пише Country Living. На думку фахівця, найкраще уживаються з котами собаки врівноважені, не надто активні та з м’яким темпераментом.

Породи собак, які найчастіше мирно живуть із котами

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ця порода вважається однією з найбільш доброзичливих. Ветеринарка PDSA Ніна Даунінг описує їх як лагідних, відданих і розумних собак.

Такі спанієлі зазвичай не прагнуть домінувати, тому коти рідко сприймають їх як загрозу.

Бассет-гаунд

Бассети вирізняються спокійним і навіть дещо "флегматичним" характером. За словами Гая Санделовського, ці собаки більше схильні до відпочинку, ніж до активних ігор.

Завдяки цьому вони зазвичай не переслідують котів і терпляче реагують на їхню поведінку.

Ірландський вовкодав

Попри вражаючі розміри, ірландські вовкодави мають м’який і врівноважений характер. Їх часто описують як "добрих гігантів".

Фахівці радять лише на початку знайомства контролювати взаємодію, зважаючи на різницю у розмірах між тваринами.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Сенбернар

Сенбернари відомі як спокійні, доброзичливі та дуже терплячі собаки. За словами ветеринарів, це одна з найбільш "ніжних" великих порід.

Їх часто називають "собаками-няньками" через врівноважений характер і обережне ставлення до менших тварин.

Пекінес

Невеликі пекінеси також можуть чудово уживатися з котами. Вони мають спокійний і лагідний темперамент, що сприяє мирній взаємодії. За словами експертів, за правильного знайомства ці собаки можуть не лише співіснувати з котами, а й навіть гратися разом без конфліктів.

Нагадаємо, ми вже писали,які породи собак не варто заводити сімʼям.

