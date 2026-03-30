Соковиті слойки з фаршем: рецепт

Сьогодні у мене лінивий настрій, тому власноруч листкове тісто вирішив не готувати. Хвала напівфабрикатам!

Але я знаю, що якщо й працювати з листковим тістом, то лише на пергаменті, щоб воно не пристало до дека.

Інгредієнти:

• Листкове тісто — 500 г

• Будь-який фарш — 500 г

• Цибуля — 1 шт.

• Сир (у мене моцарела) — 200 г

• Яйце — 1 шт.

• Сіль та спеції — за смаком

• Томатна паста — 50 г

• Вода — 50-80 мл

Спосіб приготування:

1. Розігрійте пательню та обсмажте дрібно нарізану цибулю.

2. Додайте фарш до цибулі. Смажте до напівготовності.

3. До суміші додайте томатну пасту, сіль, спеції та воду. Тушкуйте до готовності.

4. На пергамент викладіть лист тіста, а на тісто — фарш двома купками.

5. На фарш покладіть сир, нарізаний слайсами. Промажте краї тіста збитим яйцем.

6. Накрийте фарш ще одним листком тіста, надайте страві форми та розділіть лист на 2 слойки, добре затиснувши краї.

7. Посипте кунжутом. Перекладіть на деко і випікайте у духовці при 180 градусах 10–15 хвилин до золотистої скоринки.