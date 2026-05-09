Може становити серйозну загрозу для здоров’я: названо небезпечну іграшку для собак

Ветеринар застеріг власників собак щодо однієї з найпоширеніших іграшок, яка, за його словами, може поступово й непомітно завдавати серйозної шкоди здоров’ю тварин. Доктор Кріс Браун розповів, що протягом понад десяти років спостерігав, як використання тенісних м’ячів впливає на стан зубів собак.

Як пише Express, проблема полягає в тому, що зовнішнє покриття таких м’ячів містить нейлонові волокна, створені для витримування високих навантажень на тенісних кортах. У пащі собаки ці волокна працюють як абразивний матеріал і буквально "шліфують" зубну емаль. Ветеринар порівнює їх дію з наждачним папером і наголошує, що регулярне жування таких іграшок може призвести до незворотних ушкоджень.

"Коли стирається емаль і оголюється пульпа, де знаходиться нерв, це вже неможливо повністю відновити. Можна поставити пломбу, але відростити зуб заново — ні", — пояснив він. Окремо фахівець звернув увагу й на особливості зору собак. Через обмежене сприйняття кольорів тварини можуть гірше помічати іграшки під час гри.

"Більшість м’ячів, якщо вони не яскраво-помаранчеві, для собак зливаються із травою. Тому іграшка буквально "зникає" одразу після падіння на зелений фон", — зазначив Кріс Браун.

