З ними буде важко: топ порід собак, які вимагають 'максимального включення'

Багато людей мріють завести собаку: ці тварини не лише вірні та чудові компаньйони, але й приносять у життя багато радості, гумору та стають чудовим приводом щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі. Проте не з усіма породами буває просто.

Відомий експерт з поведінки собак Вілл Атертон у своєму Instagram розповів, що навіть після багатьох років роботи з різними породами є три собаки, яких він ніколи б не завів собі.

1. Турецький кангал

Ця грізна та потужна порода походить з провінції Сівас у Туреччині. Її виводили для охорони худоби від вовків, ведмедів та шакалів. Кангали відомі неймовірною відданістю, високим інтелектом і сильними захисними інстинктами.

Однак Вілл вважає, що ці собаки занадто серйозні та активні для звичайного сімейного життя. Вони потребують особливих умов, великого простору та чіткої мети — те, чого в типовому міському чи сімейному форматі зазвичай немає.

2. Кавказька вівчарка (Кавказька овчарка)

Ще один велетень з Кавказьких гір, який історично захищав отари від хижаків. Ці собаки вражають своїми розмірами, силою, мужністю та непохитною вірністю.

За словами експерта, кавказька вівчарка — це "кангал, помножений на два": ще більш серйозна, незалежна й агресивна в певних ситуаціях. Виховати по-справжньому врівноваженого представника цієї породи — надзвичайно складне завдання, тому Атертон також виключає її для себе.

3. Англійський мастиф

Цю породу часто називають "ніжним велетнем". Англійський мастиф — один із найдавніших і найважчих собак у світі. Він славиться спокійним, лагідним характером і глибокою відданістю родині. Історично використовувався як сторожовий собака, компаньйон і навіть бойовий пес.

Але є суттєві мінуси:

Середня тривалість життя — лише 6–10 років (через гігантські розміри).

Висока схильність до проблем зі здоров’ям: захворювання суглобів, серця, ожиріння та інші ускладнення.

Саме через коротке життя та серйозні проблеми зі здоров’ям Вілл Атертон, попри любов до цієї породи (він навіть мав мастифа раніше), більше не готовий заводити її знову.

Всі три породи — прекрасні, але вони вимагають дуже специфічних умов утримання, досвіду та способу життя, які не підходять більшості звичайних сімей.

