Чому варто приділяти час читанню книжок?

Дорогі друзі, сьогодні перший день літа. Матимемо три місяці на ментальну та фізичну підготовку до наступних випробувань холодних місяців року. Варто переглянути свій щільний розклад, знайшовши в ньому час не лише для приємних, а й для безсумнівно корисних справ.

Читання книжок — не просто спосіб отримати нові знання чи спокійно провести час. Результати наукових досліджень свідчать, що регулярне читання може позитивно впливати на роботу мозку, психічне здоров’я, якість сну та навіть тривалість життя.

Читання корисне не лише у дитинстві. Навіть якщо ви ніколи не були завзятим читачем, почати отримувати переваги від читання можна у будь-якому віці.

ВПЛИВАЄ НА РОБОТУ МОЗКУ

Під час читання активно працюють різні ділянки мозку, що з часом може навіть змінити його структуру. Дослідження 2020 року виявило зв’язок між кращими навичками читання у дітей та більшим обсягом сірої речовини, що відіграє важливу роль у когнітивних функціях.

Переваги читання паперових книг переважають переваги читання з гаджетів. Книги також є важливою складовою збереження здатності зосереджуватися на довгих текстах у цифровому світі, де постійний потік короткого контенту скорочує тривалість зосередженості.

РОЗВИВАЄ ЕМПАТІЮ

Люди, які регулярно читають художню літературу, часто краще розуміють емоції, думки та наміри інших людей. Дослідники називають це "теорією розуму" — умінням уявляти внутрішній світ іншої людини, що є важливим для побудови та підтримання здорових соціальних стосунків.

Один прочитаний роман навряд чи кардинально змінить людину. Однак дослідження доводять, що тривале читання художньої літератури пов’язане з вищим рівнем емпатії та кращим розумінням інших людей.

ЗБАГАЧУЄ СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС

Дослідники виявили, що розуміння прочитаного та словниковий запас пов’язані між собою. Люди із кращим розумінням прочитаного, як правило, мають більший словниковий запас, і навпаки: багатший словниковий запас полегшує сприйняття нових текстів.

Розвинені мовні навички позитивно впливають на навчання, професійний розвиток і повсякденне спілкування.

ЗБЕРІГАЄ КОГНІТИВНІ ЗДІБНОСТІ У ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Результати 14-річного дослідження показали, що регулярне читання може уповільнити природний процес погіршення когнітивних функцій із віком. Читання книг і журналів рекомендують як один зі способів підтримувати розумову активність у старшому віці.

Дослідження, проведене в Китаї у 2022 році, також засвідчило, що читання позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я літніх людей.

ПОЛІПШУЄ ЯКІСТЬ СНУ

Читання перед сном може допомогти розслабитися та полегшити засинання.

Для досягнення найкращих результатів варто віддати перевагу друкованим книгам, а не читанню з екрану, оскільки синє світло, що випромінюють пристрої, пригнічує вироблення мелатоніну та заважає засинанню.

ЗМЕНШУЄ РІВЕНЬ СТРЕСУ

Дослідження 2020 року, в якому взяли участь 200 студентів, показало, що читання для задоволення пов’язане зі зниженням рівня стресу та покращенням емоційного стану. Існує навіть бібліотерапія — допоміжний метод, який використовує читання для емоційного розвантаження та зменшення тривожності.

МОЖЕ СПРИЯТИ ЗБІЛЬШЕННЮ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ

Дослідники, які протягом 12 років спостерігали за понад 3,5 тисячі дорослих, виявили: ті, хто регулярно читав книги, жили приблизно на 2 роки довше, ніж ті, хто не читав або читав лише журнали та інші ЗМІ. Дослідження показало, що у людей, які читали лише книги, ризик смерті знизився на 20%.

Це не означає, що читання автоматично подовжує життя. Проте регулярне читання може бути частиною способу життя, що сприяє покращенню здоров’я.

ЩО ЧИТАТИ

Найкраща книга — та, яку ви дійсно хочете читати. Комусь більше подобається науково-популярна література, комусь — детективи чи біографії, хтось прагне відволіктися за допомогою історичних романів або фентезі. Головне — отримувати задоволення від процесу.

Повторне перечитування улюблених книжок також корисне. Згідно з дослідженнями, це покращує емоційне самопочуття та посилює відчуття соціального зв’язку.

За можливості не читайте виключно з гаджетів. Як стверджують дослідження, люди, які читають паперові книги, краще запам'ятовують прочитане, ніж ті, хто читає ті самі тексти у цифровому форматі.

Особливо важливо, щоб діти читали якомога більше, оскільки ефект від читання є кумулятивним. Однак ніколи не пізно скористатися всіма перевагами читання.

ПРОСТІ СПОСОБИ ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Лише 10 хвилин: виділяйте щоранку або щовечора (або й те, й інше) лише 10 хвилин, щоб почитати (бажано паперову) книгу без відволікань. Якщо зручніше, можна поставити собі за мету прочитати певну кількість сторінок на день.

Вивчайте асортимент: відвідайте бібліотеку або книгарню та оберіть книгу, що вас зацікавила. Неважливо, що, на вашу думку, ви повинні читати – зосередьтеся на тому, що приносить вам радість.

Уникайте порівнянь з іншими: неважливо, скільки книг — 3, 20 чи 50 — ви прочитаєте за рік. Важливий сам процес.

Не змушуйте себе дочитувати книгу, яка вам не подобається. В цьому немає нічого поганого. Краще візьміть ту книгу, яка вам зараз до душі.

Мій особистий план читання книжок був сформований на початку весни. Він передбачає одну прочитану книгу на місяць. Направду, виявилося не так вже й складно знайти півгодини на день, щоб переключити увагу на цікаву історію з життя інших.

Через 25 років знову прочитав дилогію Харукі Муракамі "Полювання на вівцю" та "Танцюй. Танцюй. Танцюй". Дуже раджу, останнє прочитання відкрило нові сенси цих надзвичайно талановитих творів.

Щойно закінчив "Місто" Валер'яна Підмогильного — без жодного сумніву, один із найкращих романів часів Розстріляного Відродження.