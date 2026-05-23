Матимете з ними багато неприємностей: названо топ порід 'проблемних' собак

Ветеринарка поділилася переліком порід собак, яких вона б не заводила особисто, попри їхню популярність і привабливий вигляд. Серед них є й такі, що здаються "милими та унікальними", але мають схильність до серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема із хребтом.

Про це розповіла докторка Рейчел Сіу — ветеринарка з Техасу, яка працює з котами, собаками та екзотичними тваринами. Вона наголошує, що майбутнім власникам варто заздалегідь враховувати особливості порід і потенційні ризики для здоров’я тварин.

Хаскі

Першими у списку стали хаскі. За словами ветеринарки, ці собаки часто приваблюють зовнішністю, інтелектом і грайливістю, однак потребують дуже активного способу життя та значної кількості уваги.

Сіу підкреслює, що хаскі — робоча порода, якій необхідне постійне навантаження. Вона також погано переносить спеку та вологий клімат, що робить її менш придатною для багатьох регіонів. Окремо фахівчиня звертає увагу на сильну линьку, яка може стати проблемою для власників.

Такса

Такси, попри популярність, мають свої слабкі місця. Ветеринарка зазначає, що порода схильна до раннього розвитку проблем зі здоров’ям, зокрема через особливості будови тіла.

Хоча ці собаки швидко дорослішають і можуть бути активними, власникам варто бути готовими до можливих вікових ускладнень і регулярного ветеринарного нагляду.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Каракулі

Ще одна згадана порода — каракуль. Сіу радить тим, хто шукає схожий зовнішній ефект, розглянути пуделя з відповідною стрижкою, адже догляд за такими собаками може бути досить складним.

Вона також зауважує, що, попри загалом дружній характер частини представників породи, трапляються випадки виражених поведінкових проблем, які потребують додаткової роботи з твариною.

Бульдоги

Останніми у списку стали бульдоги та інші брахіцефальні породи з короткою мордою. Ветеринарка наголошує, що саме особливості селекції призводять у них до численних проблем зі здоров’ям.

Найпоширеніша з них — утруднене дихання, яке може суттєво впливати на якість життя тварини.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти, що собака відчуває біль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!