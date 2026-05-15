Спека становить для них серйозну небезпеку: які породи собак важко переносять високі температури

Коли температура повітря перевищує +25°C, для собак зростає ризик теплового стресу, а за спеки понад +30°C небезпека сонячного удару стає особливо високою. Найважче спекотну погоду переносять окремі породи, попереджають ветеринари.

Про це повідомляє Daily Express. Ветеринарка Сюзанна Мойєс пояснює, що деякі фізіологічні особливості роблять собак особливо вразливими до перегріву. Йдеться насамперед про породи з короткою та пласкою мордою — так званих брахіцефалів.

До групи ризику належать:

Мопс;

Боксер;

Бостон-тер'єр;

Бульдог.

Через особливу будову дихальних шляхів таким собакам складніше охолоджувати організм у спеку.

Також важко переносять високі температури породи з густим подвійним хутром:

Чау-чау;

Золотистий ретривер;

Сибірський хаскі;

Німецька вівчарка.

Їхня шерсть затримує тепло, через що організм швидше перегрівається.

Окремо ветеринари звертають увагу на Грейхаунд. Попри коротку шерсть, ці собаки теж чутливі до спеки, адже їхня шкіра практично не захищена від сонячних променів.

Підвищений ризик мають також літні тварини та собаки із зайвою вагою.

Ознаки перегріву у собаки

Тривожними симптомами можуть бути:

прискорене або важке дихання;

сильне слиновиділення;

потемніння ясен;

блювання;

хитка хода або слабкість.

У разі підозри на тепловий удар тварину потрібно негайно перенести у прохолодне місце та поступово охолоджувати за допомогою вологих рушників. Використовувати крижану воду чи лід безпосередньо на тіло собаки не рекомендується, оскільки це може спричинити шок.

Як допомогти собаці пережити спеку

Фахівці радять не залишати тварин у засклених приміщеннях або на балконах, де температура повітря швидко підвищується. Найкраще облаштувати місце для відпочинку у прохолодній кімнаті, бажано на нижньому поверсі будинку.

Для кращої циркуляції повітря можна використовувати вентилятор, однак потік повітря не варто спрямовувати прямо на собаку.

Також допоможуть:

свіжа вода з кубиками льоду;

охолоджувальні ласощі або заморожені іграшки;

регулярне розчісування шерсті;

літня стрижка для довгошерстих порід у період сильної спеки.

