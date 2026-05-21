Баскський чизкейк

Той самий десерт із запеченою скоринкою, ніжною серединкою та смаком, який складно забути. А головне, цей чизкейк готується простіше, ніж здається!

Інгредієнти:

• Вершковий крем-сир — 500 г

• Крохмаль — 40 г

• Цукор — 200 г

• Яйця — 4 шт.

• Вершки — 150 г

• Ванільна паличка — 1 шт.(або ванільний цукор 20 г)

• Сіль

• Сік половини лайму

• Шоколад для декору — за бажанням

Спосіб приготування:

1. Змішайте всі інгредієнти та збийте тісто міксером.

2. Застеліть форму пергаментом і влийте чизкейк у форму.

4. Готуйте при 220 градусах в духовці 15 хвилин і потім знизьте температуру до 160-180 градусів ще на 15 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб скоринка не перегоріла.

5. Залиште чизкейк ще на 5–7 годин в холодильнику. Подавайте, додавши зверху розтоплений шоколад.