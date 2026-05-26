Які собаки рідко хворіють: названо топ порід

Вибір собаки — це не лише питання симпатії до породи чи зовнішності, а й серйозна відповідальність. Деякі популярні породи мають спадкову схильність до хронічних захворювань, через що власникам доводиться регулярно звертатися до ветеринарів. Водночас існують породи, які від природи відзначаються міцним здоров’ям і витривалістю. Саме такі породи назвали ветеринари.

Про це пише Mirror. Фахівці наголошують: під час вибору домашнього улюбленця важливо враховувати не лише характер чи зовнішність, а й генетику, умови розведення та історичне призначення породи. Це допомагає краще зрозуміти майбутні потреби тварини та уникнути зайвих витрат на лікування й догляд.

До переліку найздоровіших собак увійшли породи, які історично були виведені для активної роботи, полювання чи перегону худоби, тому мають витривалий організм та міцний імунітет.

Австралійський пастуший собака (кетл дог)

Ця порода створювалася для перегону худоби на великих відстанях у суворих умовах Австралії. Собаки дуже енергійні, витривалі та рідко мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Однак їм необхідні активні прогулянки та постійні фізичні навантаження.

Бордер-колі

Одна з найрозумніших порід у світі також славиться хорошим здоров’ям. Постійна потреба в русі та роботі допомагає цим собакам підтримувати чудову фізичну форму протягом життя.

Австралійська вівчарка

Попри ефектну зовнішність і густу шерсть, ця порода вважається доволі витривалою. Її також виводили як робочу, тому собаки добре пристосовані до активного способу життя.

Сибірський хаскі

Хаскі відомі своєю силою та витривалістю. Їх вивели для роботи в умовах суворого клімату, тому вони мають міцне здоров’я. Водночас цим собакам потрібні щоденні фізичні навантаження, інакше вони можуть ставати надто активними вдома.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Басенджі

Ця незвичайна порода відома не лише хорошим здоров’ям, а й тим, що практично не гавкає через особливості будови голосових зв’язок. Басенджі вважаються тихими та витривалими компаньйонами.

Шиба-іну

Давня японська порода славиться сильною генетикою та міцним імунітетом. Шиба-іну популярні завдяки компактному розміру та характерній "лисячій" зовнішності.

Бігль

Порода, яку спочатку використовували для полювання, також вирізняється хорошим здоров’ям. Активний спосіб життя допомагає біглям підтримувати чудову фізичну форму.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори залишаються одними з найпопулярніших сімейних собак. Вони доволі витривалі, хоча потребують правильного харчування та достатньої активності, щоб уникнути проблем із суглобами.

Кокер-спаніель

Ці компактні собаки рідше страждають на серйозні захворювання, однак власникам варто приділяти увагу догляду за вухами, аби запобігати інфекціям.

Метиси та собаки змішаних порід

Ветеринари зазначають, що дворняги та гібридні породи часто мають кращу генетичну стійкість. Завдяки більшій генетичній різноманітності ризик спадкових хвороб у них зазвичай нижчий.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти, що собака відчуває біль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!