Можуть отримати перегрів чи опіки: яка деталь у саду може серйозно загрожувати собаці

Власників собак застерігають про малопомітну, але серйозну літню небезпеку, яка може чатувати на домашніх улюбленців у дворах і садах на тлі стрімкого підвищення температур. Фахівці наголошують: у спеку ризики для здоров’я тварин суттєво зростають.

Як повідомляє Express, дресирувальник собак на ім’я Джек звернув увагу на особливу проблему, пов’язану зі штучним покриттям. Власникам, у яких у дворі або саду використовується штучна трава, радять бути особливо обережними під час спеки.

За словами експерта, штучний газон може нагріватися значно сильніше, ніж природний, створюючи потенційну загрозу для тварин, які по ньому ходять або відпочивають. Температура такого покриття, як зазначається, може бути на 10–20 °C вищою, ніж у звичайної трави.

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Фахівець застерігає, що навіть якщо собаки охоче лежать на теплому покритті, у найспекотніші години варто обмежувати їхній доступ до таких ділянок, щоб уникнути перегріву або навіть опіків лап.

Окремо ветеринари нагадують, що деякі породи, зокрема лабрадори та бультер’єри, є більш чутливими до високих температур. Собаки загалом мають обмежені можливості терморегуляції — вони практично не пітніють, окрім як через подушечки лап.

Основний спосіб охолодження для них — прискорене дихання, яке в спеку стає менш ефективним. Додатково проблему посилює густий шерстяний покрив, що затримує тепло.

Експерти підкреслюють, що найбільший ризик теплового удару виникає під час активних прогулянок або перебування під прямим сонцем. Серед тривожних симптомів називають сильну задишку, надмірне слиновиділення, блювання, тремтіння та яскраво-червоний колір ясен.

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