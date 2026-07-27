Замало чи забагато: яку кількість прогулянок потребує собака

Щоденні прогулянки — важлива частина життя кожного собаки. Вони допомагають підтримувати фізичну форму, психічне здоров'я та забезпечують необхідну соціалізацію.

Проте серед власників домашніх улюбленців досі немає єдиної думки щодо того, скільки саме разів на день потрібно виводити собаку на вулицю. Про рекомендації експертів розповідає Daily Mail.

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Якою має бути кількість прогулянок

Виконавчий директор Центру вивчення поведінки собак професор Ніколас Додман вважає, що більшості собак необхідно щонайменше п'ять виходів на вулицю протягом дня.

За його словами, оптимальний варіант — три короткі прогулянки для задоволення природних потреб і дві триваліші для фізичних навантажень.

Особливо це стосується активних порід. Наприклад, робочим або спортивним собакам можуть знадобитися тривалі маршрути загальною довжиною кілька кілометрів протягом дня.

Все залежить від породи та віку

Фахівці наголошують, що універсальних рекомендацій не існує. Потреби молодого бордер-коллі чи бельгійської вівчарки малінуа суттєво відрізняються від потреб літнього собаки або порід із короткими лапами чи захворюваннями суглобів.

Саме тому режим прогулянок варто підбирати індивідуально, враховуючи вік, стан здоров'я, фізичну підготовку та темперамент тварини.

Важливіша не тривалість, а якість

Спеціалістка з поведінки собак Паула О'Салліван зазначає, що прогулянка має бути не просто фізичним навантаженням.

На її думку, собака повинен мати можливість досліджувати навколишній світ, обнюхувати територію, знайомитися з новими запахами та самостійно взаємодіяти з довкіллям. Для багатьох тварин кілька коротких, але насичених враженнями прогулянок приносять більше користі, ніж одна тривала.

Як правильно гуляти з цуценятами

Окремий підхід потрібен до цуценят. Надмірні фізичні навантаження можуть негативно вплинути на розвиток опорно-рухового апарату.

Експерти рекомендують орієнтуватися на просте правило: приблизно п'ять хвилин прогулянки на кожен місяць віку до шестимісячного віку. Наприклад, шестимісячному цуценяті зазвичай достатньо близько 30 хвилин активної прогулянки.

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Поєднуйте активність і гру

Експертка з поведінки тварин Жаклін Бойд радить поєднувати два типи вигулу. Перший — функціональний, коли собака виходить на вулицю для фізичної активності та природних потреб. Другий — ігровий, який включає тренування, пошук предметів, соціалізацію та розвиток розумових навичок.

Фахівці також рекомендують під час прогулянок не відволікатися на телефон або навушники. У цей час краще приділити максимум уваги своєму улюбленцю, адже спільне проведення часу зміцнює довіру між собакою та господарем і робить прогулянки значно кориснішими.

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