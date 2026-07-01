 М’ясні рулети для мангалу чи аерогрилю

М’ясні рулети — швидкий рецепт, який ідеально підходить для мангалу чи аерогрилю!

Уявіть: компанія вже зібралася, мангал розігрівається, а ви за 15 хвилин робите страву, яку точно розхапають першою. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку й кайфу

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Інгредієнти:

✔ Куряче філе

✔ Сіль

✔ Бекон

✔ Гострий соус

✔ Соус теріякі

Приготування:

Філе нарізати смужками та трохи підсолити.

Викласти кожну смужку на бекон і загорнути в рулетик.

Насадити на шомпури або викласти на решітку.

Смажити, періодично перевертаючи.

Змастити гострим соусом для рум’яної скоринки.

Перед подачею полити соусом теріякі.

Готуйте на пікніку з друзями чи родиною!