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М’ясні рулети для мангалу чи аерогрилю
М’ясні рулети — швидкий рецепт, який ідеально підходить для мангалу чи аерогрилю!
Уявіть: компанія вже зібралася, мангал розігрівається, а ви за 15 хвилин робите страву, яку точно розхапають першою. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку й кайфу
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Інгредієнти:
✔ Куряче філе
✔ Сіль
✔ Бекон
✔ Гострий соус
✔ Соус теріякі
Приготування:
Філе нарізати смужками та трохи підсолити.
Викласти кожну смужку на бекон і загорнути в рулетик.
Насадити на шомпури або викласти на решітку.
Смажити, періодично перевертаючи.
Змастити гострим соусом для рум’яної скоринки.
Перед подачею полити соусом теріякі.
Готуйте на пікніку з друзями чи родиною!