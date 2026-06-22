Справжні гурмани: названо топ найвибагливіших у їжі порід собак

Собаки приносять у життя людей багато радості та тепла, і більшість власників погоджуються, що домашні улюбленці помітно покращують їхнє повсякдення. Водночас характер і харчові звички собак можуть суттєво відрізнятися залежно від породи, індивідуальних рис і навіть генетики.

Як показало опитування бренду кормів Forthglade, деякі породи значно частіше демонструють вибагливість у їжі. Результати дослідження також підтвердив експерт із поведінки тварин. Про це пише Express.

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Фахівці зазначають, що "вибагливість" у харчуванні — поширене явище, яке не завжди пов’язане з упертістю. Часто причина полягає у чутливості до запахів чи текстури, особливостях породи або навіть у дрібницях на кшталт місця, де стоїть миска. У більшості випадків проблему можна скоригувати змінами в раціоні або умовах годування.

Пуделі очолили рейтинг як найвибагливіша порода, отримавши максимальний бал 10 із 10. У соцмережах їх згадували 82 рази, і значна частина цих коментарів стосувалася саме їхніх специфічних харчових уподобань. Попри високий інтелект і активність, пуделі нерідко виявляють стриманість до їжі. За даними опитування, вони становили близько 6% усіх відповідей.

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На другому місці опинилися йоркширські тер’єри з результатом 9,1 бала. У їхньому випадку 12 із 29 згадок прямо вказували на вибагливість у харчуванні. Експерти пояснюють, що ця порода може мати знижене сприйняття запахів, через що менш виражені аромати їжі їх не приваблюють.

Третє місце посіли чихуахуа, які отримали 7,6 бала. Їх згадували 77 разів, і власники часто відзначали особливу чутливість до смаку та текстури корму. Ці собаки зазвичай потребують різноманітності в раціоні, і одноманітне харчування може призводити до відмови від їжі як прояву невдоволення.

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