Стане найкращим другом: топ порід собак зі спокійним характером

Деякі породи собак особливо вирізняються відданістю, лагідним характером і здатністю формувати міцний емоційний зв'язок із людиною. Ветеринари зазначають, що за належного виховання та соціалізації такі улюбленці стають справжніми членами родини й залишаються вірними своїм власникам протягом усього життя.

Про це повідомило видання Parade Pets. За словами ветеринарної медсестри страхової компанії Embrace Pet Insurance Ембер Баттейгер, собаки, які найбільше прив'язуються до людей, зазвичай мають схожі риси. Вони доброзичливі, легко адаптуються до нових умов, люблять проводити час із господарями та добре підлаштовуються під ритм життя своєї родини.

Головні історії дня

Фахівці підкреслюють, що характер кожної тварини індивідуальний. Проте деякі породи вже давно заслужили репутацію надійних компаньйонів завдяки поєднанню розуму, товариськості та сильної прихильності до людини.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер уже багато років залишається однією з найулюбленіших сімейних порід. Ветеринарка Еймі Ворнер зазначає, що ці собаки відзначаються високим інтелектом, легко навчаються та обожнюють перебувати поруч із господарями. Водночас майбутнім власникам варто враховувати, що ретривери досить рясно линяють.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Попри компактні розміри, ця порода надзвичайно прив'язується до людей. За словами ветеринарки Ніти Васудеван, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі швидко звикають до різних умов проживання, однаково комфортно почуваються як у квартирі, так і в приватному будинку. Вони мають спокійний темперамент, легко піддаються навчанню та із задоволенням проводять час із сім'єю.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Пудель

Ембер Баттейгер називає пуделів одними з найвідданіших собак. Вони надзвичайно розумні, швидко засвоюють команди, прагнуть догодити власнику й добре ладнають з усіма членами родини. Однак для гарного самопочуття цим собакам потрібні регулярні фізичні навантаження та інтелектуальні заняття.

Гаванський бішон

Представники цієї породи швидко встановлюють тісний контакт із людьми та люблять бути в центрі сімейного життя. За словами Еймі Ворнер, гаванські бішони активні, життєрадісні й із задоволенням супроводжують господарів як удома, так і під час прогулянок, не потребуючи надмірних фізичних навантажень.

Бішон фрізе

Ветеринари характеризують бішонів фрізе як дружніх, товариських і дуже ласкавих собак. Вони легко знаходять спільну мову з людьми, не люблять залишатися на самоті та потребують регулярного спілкування з родиною. Завдяки енергійному характеру ці улюбленці завжди готові до активного дозвілля.

Ши-тцу

Ветеринарний консультант Джо Майєрс рекомендує ши-тцу тим, хто шукає спокійного домашнього компаньйона. Цю породу спеціально виводили для життя поруч із людьми, тому її представники дуже товариські, ласкаві та прагнуть постійно перебувати біля господаря. Крім того, ши-тцу добре пристосовуються до життя в квартирі.

Грейгаунд

Хоча грейгаунди відомі своєю швидкістю, вдома вони демонструють зовсім інший характер. За словами Ембер Баттейгер, це спокійні, ніжні та дуже віддані собаки, які люблять відпочивати поруч із власниками та швидко формують із ними міцний емоційний зв'язок.

Ветеринари наголошують, що незалежно від породи ключову роль у формуванні характеру собаки відіграють правильне виховання, рання соціалізація, увага та турбота з боку господарів. Саме це допомагає виховати врівноваженого, слухняного й відданого чотирилапого друга.

Нагадаємо, ми вже писали, як навчити собаку приймати ліки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!