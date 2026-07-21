Може закінчитись летально: ветеринари назвали найнебезпечніший стан для собак

Не завжди легко визначити, коли нездужання собаки потребує термінової допомоги ветеринара. Проте зволікання в окремих випадках може коштувати тварині життя. Саме тому фахівці радять уважно стежити за поведінкою та самопочуттям домашнього улюбленця.

Про це пише пише Express. Собаки не можуть розповісти про біль словами, тому сигналізують про проблему зміною поведінки, постави чи рухів. Ветеринари клініки Green Pastures Vets у британському місті Вестон-сьюпер-Мер закликають власників не ігнорувати тривожні симптоми та негайно звертатися до лікаря у разі їх появи.

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За словами ветеринарів, одним із найнебезпечніших станів у собак є синдром розширення та завороту шлунка (ГРДВ).

"Це одна з найсерйозніших невідкладних ситуацій у ветеринарній медицині. Без термінового хірургічного втручання тварина може загинути", — наголошують фахівці. Під час ГРДВ шлунок собаки швидко наповнюється газами, збільшується в розмірах, а потім може перекрутитися. Такий стан викликає сильний біль і становить безпосередню загрозу для життя.

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Серед найпоширеніших ознак захворювання ветеринари називають безрезультатні позиви до блювання, занепокоєння, неспокійну поведінку та здуття живота. Водночас останній симптом може проявитися не відразу, що ускладнює своєчасне розпізнавання проблеми.

У більшості випадків для порятунку тварини необхідна невідкладна операція, під час якої ветеринари повертають шлунок у правильне положення. Однак навіть швидке лікування не завжди гарантує успішний результат.

Найчастіше синдром розширення та завороту шлунка діагностують у собак великих і гігантських порід із глибокою грудною кліткою. До групи підвищеного ризику належать німецькі вівчарки, німецькі доги, сенбернари та добермани.

Крім того, ймовірність розвитку цього небезпечного стану вища у собак, чиї близькі родичі вже мали подібний діагноз. Найчастіше захворювання виникає у тварин середнього та старшого віку.

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