Одним із найтриваліших і наймасштабніших наукових досліджень ментального та фізичного здоров’я є Гарвардське дослідження розвитку дорослих (Harvard Study of Adult Development), яке триває з 1938 року. На початку його учасниками були студенти Гарварда та юнаки з Бостона, а пізніше до дослідження долучилися їхні родини. У підсумку науковці вивчали дані понад 3 тисяч людей.

У дослідженні були використані як традиційні методи (анкети та інтерв’ю), так і сучасні технології (аналіз ДНК та МРТ мозку). Дослідники зібрали величезний масив даних про різні аспекти життя учасників.

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До яких висновків дійшли дослідники?

НА ПЕРШОМУ МІСЦІ — СТОСУНКИ

Головним відкриттям цього масштабного дослідження є те, що якісні та міцні стосунки мають вирішальне значення для щастя, здоров’я та довголіття, незалежно від соціально-економічного становища людини й життєвих обставин.

Важливим є не лише сам факт наявності стосунків, а й їхня якість. Дослідження показало, що люди з міцними соціальними зв’язками з родиною, друзями та громадою, як правило, щасливіші, фізично здоровіші та живуть довше, ніж ті, хто має мало контактів з іншими людьми. Конфліктні або поверхневі взаємини не дають такого позитивного ефекту.

Самотність виявилася потужним фактором ризику, пов’язаним із більш раннім погіршенням здоров’я, зниженням когнітивних функцій та коротшою тривалістю життя.

Гарвардське дослідження також визначило інші фактори, вплив на які необхідний для забезпечення щастя та добробуту.

ТУРБУЙТЕСЯ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я

Збалансоване харчування, регулярна фізична активність та достатня тривалість сну тісно пов’язані з кращим самопочуттям, відчуттям щастя та вищою якістю життя.

ВИБИРАЙТЕ ЩАСТЯ

Дослідники дійшли висновку, ставлення людини до життя також має значення. Щастя — це, певною мірою, вибір. Учасники, які свідомо були задоволені життєвими обставинами та зосереджувалися на зміцненні стосунків, як правило, жили більш наповненим життям.

СТАВТЕ ЦІЛІ

Зовнішні ознаки успіху, як-от багатство чи слава, не обов’язково були пов’язані зі щастям, а от досягнення особисто значущих цілей справді сприяло добробуту. Однак лише за умови уваги до стосунків і особистого життя.

ЯК ПЛЕКАТИ ЩАСТЯ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

На основі результатів дослідження пропоную декілька практичних кроків, які кожна людина може здійснити для підвищення рівня щастя:

Зробіть стосунки пріоритетом: приділяйте час спілкуванню з родиною, друзями, оточенням.

Розвивайте соціальну компетентність: навичка налагоджувати та підтримувати міцні стосунки є важливішою для довгострокового щастя, ніж генетика, соціальний статус чи IQ.

Займайтеся саморефлексією: аналіз власних думок, емоцій і вчинків допомагає краще зрозуміти власне життя, його цінності та взаємини.

Відпустіть минулі невдачі та розчарування: важливо зосереджуватися на тому, що справді має значення зараз.

Поверніться до занять, які приносять вам радість: займайтеся тим, що приносило щастя в молодості, знайдіть власне хобі або спробуйте творчі заняття.

Займайтеся волонтерством та допомагайте іншим: участь у волонтерській роботі на користь справи, яка вам небайдужа, розширює коло спілкування та дарує відчуття сенсу життя.

Зберігайте баланс між досягненнями та взаєминами. Не нехтуйте особистими стосунками заради досягнення цілей.

Отже, результати Гарвардського дослідження розвитку дорослих переконливо свідчать: міцні та добрі стосунки є одним із найважливіших чинників щасливого, здорового та довгого життя. Це не лише приємний аспект буття, а й фундаментальна складова здоров’я, щастя та довголіття. Окрім того, важливо дбати про своє фізичне здоров’я та займатися тим, що приносить задоволення.

На відчуття щастя в українців впливають багато факторів, які відрізняються від тих, що встановили науковці Гарвардського університету. Мир, повернення додому рідних та близьких, разом із зникненням московії зроблять кожну українську родину взірцем щастя та добробуту.