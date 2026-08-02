Не витягнеш з води: які породи собак обожнюють плавати

Обираючи собаку, варто враховувати не лише її зовнішність, а й темперамент, рівень активності та спосіб життя родини. Якщо ви любите проводити час біля озера, річки чи моря, чудовим вибором стане порода, представники якої із задоволенням плавають і не бояться води.

Про це розповіло видання Good Housekeeping. Багато таких порід свого часу були виведені для допомоги рибалкам або мисливцям. Вони мають витривалість, водонепроникну шерсть, а деякі — навіть перетинки між пальцями, що робить їх чудовими плавцями. Водночас кінологи наголошують: навіть собаки однієї породи можуть мати різний характер, тому не кожен улюбленець однаково любитиме купання. Під час відпочинку біля водойм також важливо не забувати про безпеку та, за потреби, використовувати спеціальний рятувальний жилет.

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Лабрадор-ретривер

Лабрадори від природи чудово почуваються у воді. Порода походить із Ньюфаундленду, де цих собак використовували для допомоги рибалкам і полювання на водоплавну дичину. Завдяки густій подвійній шерсті та перетинкам між пальцями вони легко плавають і із задоволенням пірнають.

Золотистий ретривер

Доброзичливі та енергійні золотисті ретривери також є прекрасними плавцями. Їх вивели у Шотландії для полювання на водоплавних птахів, тому водойми для них — природне середовище. Такі собаки із задоволенням гратимуться у воді та приноситимуть іграшки.

Португальський водяний собака

Колись ця порода була незамінним помічником рибалок. Португальські водяні собаки мають густу кучеряву шерсть, яка добре захищає від вологи, а також вважаються гіпоалергенними. Вони можуть проводити у воді багато часу, не втрачаючи активності.

Ньюфаундленд

Попри значні розміри, ньюфаундленди відомі своїм лагідним характером. Вони чудово плавають завдяки водостійкій шерсті та особливій будові лап, а також часто використовуються у службах порятунку на воді.

Американський водяний спанієль

Породу вивели поблизу озер штату Вісконсин. Її представники мають густу кучеряву шерсть, яка добре захищає від холодної води, та відзначаються високою активністю. Вони чудово підходять для сімейного відпочинку на природі.

Чесапік-бей-ретривер

Ці сильні й витривалі собаки походять із району затоки Чесапік у США. Їх спеціально розводили для роботи у складних водних умовах, тому вони прекрасно плавають навіть за несприятливої погоди.

Англійський сетер

Англійські сетери історично використовувалися для полювання біля водойм. Вони люблять плавати, приносити предмети з води та проводити час разом із господарями.

Стандартний пудель

Попри елегантний зовнішній вигляд, стандартні пуделі є дуже спортивними собаками. Вони мають шерсть, яка добре переносить контакт із водою, і легко освоюють плавання. Крім того, ця порода вирізняється сильною прихильністю до людей.

Новошотландський ретривер

Новошотландські ретривери були створені для полювання на качок, тому вода для них — звична стихія. Це активні, енергійні та витривалі собаки, які із задоволенням плавають і беруть участь у будь-яких водних іграх.

Ірландський сетер

Ірландські сетери поєднують ефектну зовнішність із високою фізичною активністю. Вони чудово плавають, люблять апортувати предмети з води та охоче супроводжують господарів під час відпочинку на природі.

Барбет

Барбет — французька порода, яка століттями використовувалася для полювання на болотах і водоймах. Густа кучерява шерсть дозволяє цим собакам комфортно почуватися навіть у прохолодній воді, а природна любов до плавання робить їх чудовими компаньйонами для активного дозвілля.

Собаки, які люблять воду, можуть стати ідеальними супутниками для літнього відпочинку. Спільні прогулянки, плавання та ігри біля водойм не лише дарують яскраві емоції, а й допомагають зміцнити зв'язок між господарем і чотирилапим другом.

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