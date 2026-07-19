Особливо люблять дітей: які породи собак мають лагідний характер

Деякі породи собак завдяки своєму характеру чудово підходять для сімей із дітьми. Хоча термін "собака-няня" не є офіційним, кінологи часто використовують його, описуючи чотирилапих, які відзначаються терплячістю, доброзичливістю та легко знаходять спільну мову з малечею.

Про це повідомило видання Parade Pets. Як пояснює сертифікована кінологиня Еліша Стінчула, під час вибору домашнього улюбленця насамперед варто звертати увагу не на розмір чи зовнішність, а на темперамент. Саме врівноважений характер, лагідність і прихильність до людей роблять окремі породи ідеальними компаньйонами для родин.

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Одним із найкращих варіантів експертка називає ньюфаундленда. Незважаючи на свої значні розміри, ці собаки славляться спокійною вдачею, відданістю господарям і любов’ю до дітей. Вони із задоволенням проводять час із малечею, але при цьому не вирізняються надмірною активністю.

Ще одна порода, яка давно заслужила репутацію чудового сімейного собаки, — сенбернар. За словами кінологів, ці велетні відомі своєю терплячістю, лагідністю та врівноваженим характером, що робить їх надійними друзями для дітей.

Серед невеликих порід фахівці радять звернути увагу на кавалер-кінг-чарльз-спанієля. Цих собак виводили як компаньйонів, тому вони дуже люблять людське товариство, швидко адаптуються до сімейного життя та прагнуть бути поруч із власниками.

До списку також увійшов бернський зенненхунд. Попри великі розміри, представники цієї породи відомі своєю доброзичливістю, спокоєм і відданістю. Кінологиня Ешлі Рілі зазначає, що бернські зенненхунди зазвичай однаково тепло ставляться як до членів родини, так і до гостей.

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Неочікуваним кандидатом став стаффордширський бультер’єр. Попри стереотипи, експерти наголошують, що за правильного виховання ці собаки виростають дуже ласкавими, сильно прив’язуються до своїх господарів і можуть стати чудовими сімейними улюбленцями. Водночас вони потребують достатньої фізичної активності.

Тим, хто шукає компактного домашнього друга, кінологи рекомендують ши-тцу. Ці собаки мають спокійний і товариський характер, добре почуваються в компанії людей та не потребують інтенсивних навантажень. Єдиний нюанс — їхня довга шерсть вимагає регулярного догляду.

Завершує добірку бігль. Ця порода відома своєю дружелюбністю, енергійністю та любов’ю до дітей. Однак фахівці застерігають, що біглі можуть бути досить голосними, тому сім’ям, де чутливо ставляться до шуму, варто врахувати цю особливість перед вибором домашнього улюбленця.

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