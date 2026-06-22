Горішки з вареним згущеним молоком: рецепт смаку дитинства

Як не крути - це улюблений смак дитинства.

Памʼятаю, ми самі варили банки зі згущеним молоком по декілька годин. Я чув історії про те, як вони вибухали, коли забували про воду 🫣 Але зараз дуже класно, що є вже готове варене згущене молоко Іриска.

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Вже 70 років високої якості улюбленої продукції від згущеного молока до масла.

Тісто на горішки:

260 г борошна звичайного 10,5 білок

120 г масла 82.5%

85 г цукру + 10 г ванільного

50 г яєць

3 г розпушувача

Крем:

450 г вареного згущеного молока Іриска

150 г масла

У мʼяке масло додаю увесь цукор та яйце і вінчиком розтираю добіла поки не розчиниться цукор

додаю просіяне борошно та розпушувач. Замішую швиденько тісто і даю постояти пів години у холодильнику під плівкою.

накатую невеликі однакові кульки. Тут вже під вашу форму ви маєте знати, скільки треба (я використовую ваги), і на невеликому вогні на газу смажу горішки.

Загалом я люблю зарумʼянене тісто, але в даному випадку воно краще працювало коли не дуже карамелізоване. Так легше виходило з форми.

охолоджую. Краї горішків підправляю через сито

Наповнюю кремом зі згущеного вареного молока Іриска збитого з маслом. Масло в даному випадку тримає виріб довше хрумким. Але звісно можна і без масла. Як вам більше подобається.