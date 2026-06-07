Буде найкращим другом: названо топ порід котів-компаньйонів

Хоча котів часто вважають незалежними та самодостатніми тваринами, чимало порід здатні формувати надзвичайно міцний емоційний зв’язок із людиною. Такі улюбленці не просто живуть поруч із господарем, а прагнуть постійного контакту, супроводжують його в повсякденних справах і стають справжніми членами родини.

Як розповіла ветеринарна лікарка Сара Вутен, деякі породи мають особливо виражену орієнтацію на людину. Вони люблять бути в центрі сімейного життя, охоче спілкуються та шукають близькості з власниками. Про це пише Parade.

Регдол

Регдолів фахівці називають одними з найкращих котів-компаньйонів. За характером вони нагадують собак: люблять перебувати поруч із людьми, слідують за господарем по дому та завжди прагнуть компанії.

Представниця благодійного фонду захисту здоров’я котів Меггі Плейсер зазначає, що регдоли легко навчаються, чудово ладнають із дітьми та відомі своєю винятковою лагідністю. Коли їх беруть на руки, вони повністю розслабляються, що й стало причиною назви породи.

Сіамський кіт

Сіамські коти вирізняються сильним характером і надзвичайною відданістю своїм власникам. Вони потребують постійної взаємодії та часто формують дуже тісний зв’язок із конкретною людиною.

Ці тварини відомі своєю "балакучістю" — вони активно використовують голос для спілкування та не соромляться висловлювати власні емоції. За словами експертів, у великих сім’ях сіамці нерідко обирають одного улюбленого господаря, якому залишаються вірними протягом усього життя.

Бурманський кіт

Бурманських котів часто називають справжніми "тінями" власників. Вони прагнуть не лише перебувати поруч, а й підтримувати фізичний контакт із людиною.

Такі улюбленці із задоволенням сидять на колінах, сплять поряд із господарем та шукають теплі місця для відпочинку. Через походження з теплих регіонів бурманці особливо полюбляють затишок і часто ховаються під ковдрою або притискаються до людей.

Сфінкс

Сфінкси заслужено входять до числа найласкавіших котячих порід. Через відсутність шерсті вони постійно шукають джерело тепла, тому обожнюють сидіти на руках, залазити на плечі та спати поруч із людьми.

Окрім прихильності до господарів, сфінкси вирізняються високим інтелектом, допитливістю та любов’ю до активних ігор. Вони потребують багато уваги й охоче стають центром сімейного життя.

Мейн-кун

Мейн-куни демонструють свою прихильність більш стримано, ніж інші породи, але це не робить їх менш відданими. Ці великі та спокійні коти люблять бути поруч із господарем, уважно спостерігаючи за всім, що відбувається навколо.

Вони добре адаптуються до різних умов життя та ненав’язливо нагадують про свою присутність тихим муркотінням, характерними звуками або легкими дотиками.

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Шотландська висловуха

Шотландські висловухі коти відомі спокійним характером і м’якою прихильністю до людей. Вони не потребують постійної уваги, але завжди прагнуть перебувати поруч із членами родини.

Їхня любов проявляється ненав’язливо: вони можуть годинами сидіти поруч на дивані, спокійно спостерігати за домашніми справами або просто знаходитися в одній кімнаті з господарем. Саме ця врівноваженість робить шотландських висловухих чудовими компаньйонами для сімейного життя.

Експерти наголошують, що незалежно від породи кожен кіт має індивідуальний характер. Проте саме регдоли, сіамці, бурманці, сфінкси, мейн-куни та шотландські висловухі найчастіше демонструють сильну прив’язаність до людини та потребу в тісному спілкуванні з господарем.

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