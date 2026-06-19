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Мініоладки з полуницею: смачний літній сніданок
Нарешті ліііто, тому готую справжні літні оладки — з полуницею!
Інгредієнти:
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• Яйця — 2 шт.
• Білий йогурт — 180 мл
• Борошно — 120 г
• Розпушувач — 1/2 ч.л
• Ванільний цукор — 1 ч.л
• Полуниця
Спосіб приготування:
1. Змішайте йогурт, яйця, ваніль, борошно та розпушувач.
2. Наріжте полуницю на товсті кружальця. Занурте кожне кружальце в тісто та відправте смажитися на пательню.
3. Смажте на малому вогні з кожної сторони до золотистого кольору.
Я прикрасив страву ягодами, цукровою пудрою та додав мед)