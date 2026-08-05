Які три речі скорочують життя вашої собаки

Кожен господар мріє, щоб його чотирилапий друг залишався здоровим і жив якомога довше. Хоча повністю уникнути старіння неможливо, правильний догляд, збалансоване харчування та увага до здоров'я можуть суттєво вплинути на тривалість життя домашнього улюбленця.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на ветеринара Аміра Анварі, за сторінкою якого у TikTok стежать майже мільйон користувачів. Фахівець назвав три поширені помилки, яких припускаються деякі власники собак і які можуть негативно позначитися на здоров'ї тварини.

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Хронічний стрес і нестача активності

За словами ветеринара, однією з головних проблем є тривале перебування собаки на самоті без достатньої фізичної та розумової активності. Якщо тварина цілими днями залишається вдома без прогулянок, ігор чи інших занять, вона може почати відчувати нудьгу, тривогу та хронічний стрес. Згодом це здатне негативно вплинути як на психологічний стан, так і на загальне здоров'я улюбленця.

Незбалансоване харчування

Ще одна поширена помилка — використання неякісного корму. Ветеринар наголошує, що не обов'язково купувати найдорожче харчування, однак варто звертати увагу на його склад. Якісний корм має містити достатню кількість білка, не бути перенасиченим вуглеводами та мати збалансоване співвідношення жирних кислот омега-3 і омега-6.

Саме повноцінний раціон допомагає підтримувати здоров'я організму та знижує ризик розвитку низки захворювань.

Ігнорування болю

Окрему увагу Амір Анварі радить приділяти будь-яким ознакам болю, особливо у літніх собак. Однією з найпоширеніших причин дискомфорту є артрит. Якщо його не лікувати, захворювання може призвести до втрати м'язової маси, погіршення рухливості, зниження активності та навіть вплинути на емоційний стан тварини.

Фахівець закликає не ігнорувати зміни в поведінці собаки та за перших підозр звертатися до ветеринара, адже своєчасне лікування допомагає зберегти якість життя домашнього улюбленця.

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