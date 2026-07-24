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Смачне морозиво усього з 2-х інгредієнтів
Вершки та згущене молоко!
Тож для смакоти потрібно:
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450 г вершків 33-35%
280 г згущеного молока (або вершки)
Вафельні стаканчики за бажанням
Я ще брав фруктову начинку - чорну смородину
100 г смородини
20 г цукру
1-1,5 г пектину
сік трішки
15 г води
- змішую пектин з цукром, додаю усе до смородини з краплею лимонного соку та ложкою води, доводжу до гарного кипіння, вару пару хвилин і потім перебиваю блендером і охолоджую. Пектин не дає ягідній частині не замерзати, і пюре залишається еластичним у морозиві
- вершки треба мінімум добу охолодити в холодильнику (згущене молоко теж має бути з холодильника). Ємність, в якій збиваєте, теж має бути охолоджена
- збиваю вершки на великій швидкості, коли вони збиті, але ще дуже еластична піна, додаю згущене молоко у декілька прийомів, продовжуючи збивати, потім ще пару хвилин - суміш стає густою (дуже важливо щоб все було холодним)
- суміш викладаю у форму, залишаю десь 1/5 вершків і змішую їх з фруктовим пюре.