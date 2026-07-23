Ідеальна вечеря за 10 хвилин

Не знаєте, що приготувати сьогодні? Ловіть швидкий, простий та дуже смачний рецепт!

Інгредієнти:

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• Куряче філе — 400 г

• Сіль та перець

• Крохмаль

• Олія

• Pripravka Wok sauce Kung Pao

• Броколі — 200 г

• Шампіньйони — 150 г

• Морква — 100 г

• Болгарський перець — 120 г

• Стручки зеленого гороху — 100 г

Спосіб приготування:

1. Розберіть броколі на невеликі суцвіття. Наріжте інші овочі та пробланшуйте все разом на пательні протягом кількох хвилин.

2. Посоліть та поперчіть курку. Обваляйте її в крохмалі та смажте окремо до золотистого кольору.

3. Додайте до курки соус Pripravka Wok sauce Kung Pao та тушкуйте мʼясо ще кілька хвилин.

4. Змішайте курку з соусом та овочі. Подавайте з ри