Фаршировані перепілки: рецепт

Час цікавих рецептів разом із Алексом Якутовим.

Інгредієнти:

Головні історії дня

• Перепілки — 10 шт.

• Цибуля — 300 г

• Печериці — 500 г

• Петрушка — 30 г

• Моцарелла — 200 г

• Вершки — 100 мл

Для соте:

• Цибуля — 400 г

• Батат — 700 г

• Перець болгарський — 400 г

• Ананас — 1 шт.

• Часник — 4 зубчики

• Перець Чилі

• Петрушка — пучок

• Кріп — пучок

• Мед — 100 г

• Паприка копчена

• Сіль

• Перець чорний мелений

• Сухий часник

• Перець червоний мелений

• Вода

Спосіб приготування:

1. Дрібно наріжте гриби та цибулю. Смажте до скоринки, а після додайте натертий сир і зелень. Тримайте на вогні ще кілька хвилин. Додайте сіль та перець.

2. Кубиками наріжте батат, ананас, болгарський перець та перець чилі. Протушкуйте масу з медом, попередньо додавши сіль та перець.

3. Посоліть та поперчіть перепілок, начиніть їх масою з грибами та сиром, а далі відправте тушкуватися до медової суміші. Наприкінці приготування додайте подрібнену зелень.

Смачного.