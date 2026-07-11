Фаршировані перепілки: рецепт
Час цікавих рецептів разом із Алексом Якутовим.
Інгредієнти:
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• Перепілки — 10 шт.
• Цибуля — 300 г
• Печериці — 500 г
• Петрушка — 30 г
• Моцарелла — 200 г
• Вершки — 100 мл
Для соте:
• Цибуля — 400 г
• Батат — 700 г
• Перець болгарський — 400 г
• Ананас — 1 шт.
• Часник — 4 зубчики
• Перець Чилі
• Петрушка — пучок
• Кріп — пучок
• Мед — 100 г
• Паприка копчена
• Сіль
• Перець чорний мелений
• Сухий часник
• Перець червоний мелений
• Вода
Спосіб приготування:
1. Дрібно наріжте гриби та цибулю. Смажте до скоринки, а після додайте натертий сир і зелень. Тримайте на вогні ще кілька хвилин. Додайте сіль та перець.
2. Кубиками наріжте батат, ананас, болгарський перець та перець чилі. Протушкуйте масу з медом, попередньо додавши сіль та перець.
3. Посоліть та поперчіть перепілок, начиніть їх масою з грибами та сиром, а далі відправте тушкуватися до медової суміші. Наприкінці приготування додайте подрібнену зелень.
Смачного.