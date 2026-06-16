Перетворює птахів і тварин на каміння: чим небезпечне озеро Натрон в Африці (фото)

Озеро Натрон, розташоване на півночі Танзанії поблизу кордону з Кенією, вважається однією з найунікальніших і найзагадковіших водойм світу. Це неглибоке озеро з дуже високою лужністю та температурою води, яке часто порівнюють із міфічною Медузою Горгоною через його здатність зберігати тіла загиблих тварин у майже незмінному вигляді.

Про це пише discoverwildlife. Широку популярність озеро здобуло у 2013 році після виходу фотокниги британського фотографа Nick Brandt. У ній були представлені вражаючі світлини муміфікованих птахів і кажанів, знайдених на берегах Натрону. Автор розміщував висохлі рештки тварин у природних позах, створюючи моторошні, але водночас захопливі композиції.

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Фахівці пояснюють, що тварини не перетворюються на камінь у буквальному сенсі. Їхні тіла муміфікуються через особливий хімічний склад води. Озеро містить велику концентрацію натрону — природної суміші карбонату натрію та інших солей. Саме ця речовина здавна використовувалася для бальзамування тіл у Стародавньому Єгипті.

Через спекотний і посушливий клімат, а також відсутність природного стоку, вода в озері постійно випаровується, що призводить до зростання концентрації солей. Рівень лужності тут надзвичайно високий: показник pH зазвичай сягає 10, а іноді піднімається до 12, що можна порівняти з деякими побутовими хімічними засобами.

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Попри такі екстремальні умови, в озері успішно існують організми, які пристосувалися до цього середовища. Серед них — Lesser Flamingo, окремі види тілапії та солелюбні ціанобактерії, які надають воді характерного червонуватого відтінку.

Якщо ж у воду потрапляє загибла тварина, натрон починає активно поглинати вологу та жири з тканин. У результаті тіло висихає і зберігається протягом тривалого часу, набуваючи вигляду своєрідної природної статуї.

Для більшості живих істот короткочасний контакт із водою озера не є смертельним, однак через надзвичайно високий рівень лужності він може спричинити серйозні подразнення та хімічні опіки. Саме тому Озеро Натрон залишається одним із найекстремальніших і водночас найцікавіших природних об’єктів на планеті.

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