Можуть стати причиною серйозних проблем: які літні продукти заборонено давати собакам

Літні пікніки та барбекю — чудова нагода провести час із родиною та друзями. Зазвичай поруч із господарями перебувають і домашні улюбленці, які нерідко випрошують ласощі зі столу. Однак деякі популярні продукти можуть становити серйозну загрозу для здоров'я собак.

Ветеринар Антьє Джослін розповів Parade, які продукти варто тримати подалі від домашніх тварин під час літнього відпочинку.

Головні історії дня

Варені кістки

Однією з найбільших небезпек для собак є приготовані кістки. Після термічної обробки вони стають крихкими та легко розколюються на гострі уламки.

За словами ветеринара, такі фрагменти можуть травмувати ротову порожнину, стравохід, шлунок або кишечник. Крім того, вони здатні застрягати в травному тракті, що нерідко потребує термінового хірургічного втручання.

Кукурудза на качані

Небезпеку становить не сама кукурудза, а качан. Собаки часто ковтають його великими шматками через привабливий запах їжі.

Оскільки качан не перетравлюється, він може спричинити кишкову непрохідність. У багатьох випадках для його видалення необхідна операція.

Цибуля, часник і шніт-цибуля

Ці інгредієнти часто входять до складу бургерів, хот-догів, салатів, маринадів, соусів і різноманітних приправ.

Фахівець попереджає, що цибуля та часник можуть пошкоджувати еритроцити у собак і провокувати розвиток гемолітичної анемії. При цьому симптоми можуть проявитися лише через кілька днів після вживання небезпечної їжі.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Виноград і родзинки

Навіть невелика кількість винограду або родзинок може бути вкрай небезпечною для собак.

Ці продукти здатні викликати гостру ниркову недостатність, тому їх не можна давати тваринам у жодному вигляді — ані окремо, ані у складі фруктових салатів чи інших десертів.

Ксиліт

Ксиліт, або березовий цукор, часто використовують як замінник звичайного цукру в жувальних гумках, цукерках, льодяниках, протеїнових батончиках, арахісовій пасті та деяких десертах.

Для собак ця речовина є надзвичайно токсичною. Навіть незначна кількість може спричинити різке зниження рівня цукру в крові вже за кілька хвилин, а у важчих випадках — призвести до гострої печінкової недостатності.

Нагадаємо, ми вже писали, як познайомити кота і собаку, щоб поладнали.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!