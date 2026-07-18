Які собаки найгірше переносять спеку: названо пʼять порід

Спекотна погода може становити серйозну загрозу для здоров’я собак, особливо представників окремих порід, які важче переносять високі температури. Ветеринари попереджають, що саме такі тварини мають підвищений ризик перегрівання та теплового удару, а власникам варто знати перші небезпечні симптоми.

Про це повідомило видання Express. Директор із ветеринарних операцій Pharmacy2U Pet Health Філ Янгер пояснив, що собаки охолоджують організм інакше, ніж люди. Якщо людина віддає надлишок тепла через потовиділення, то собаки переважно знижують температуру тіла за допомогою прискореного дихання та незначного потовиділення через подушечки лап. У спеку, особливо за високої вологості, цей природний механізм працює менш ефективно, що значно підвищує ризик теплового удару.

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За словами ветеринара, господарям необхідно уважно стежити за самопочуттям улюбленців. Серед головних ознак перегрівання він назвав сильну задишку, рясне слиновиділення, млявість, блювання, порушення координації, сплутаність свідомості та втрату свідомості. У разі появи таких симптомів тварину потрібно якнайшвидше доставити до ветеринарної клініки.

Фахівець зазначив, що здатність собаки переносити спеку залежить від кількох чинників. Важливу роль відіграють порода, вік, тип шерсті, стан здоров’я та рівень фізичної активності. Найбільш уразливими до високих температур є брахіцефальні породи — мопси, бульдоги та ши-тцу. Через особливу будову морди їм складніше ефективно охолоджувати організм, тому вони швидше перегріваються.

До групи ризику також належать бордер-коллі та спанієлі. Хоча ці собаки не мають пласкої морди, вони дуже активні, тому в спекотну погоду потребують особливої уваги та обмеження фізичних навантажень. Крім того, важче переносять спеку цуценята, літні собаки, тварини із зайвою вагою, світлою шерстю або хронічними захворюваннями. Саме ці фактори роблять організм більш чутливим до перегрівання.

Щоб убезпечити улюбленця, ветеринар радить завжди забезпечувати його достатньою кількістю свіжої прохолодної води. За потреби до миски можна додавати кубики льоду, однак слід стежити, щоб собака не вдавився ними під час пиття.

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Прогулянки та активні ігри рекомендується переносити на ранкові або вечірні години, коли температура повітря нижча. Якщо ж виходити на вулицю доводиться вдень, із собою обов’язково варто брати воду та миску для тварини. Філ Янгер також наголосив, що собаку категорично не можна залишати в припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура в салоні може дуже швидко досягти небезпечного рівня.

У приміщенні бажано підтримувати комфортну прохолоду за допомогою кондиціонера, вентилятора або регулярного провітрювання. Додатково можна використовувати охолоджувальні килимки, а також пригощати собаку замороженими ласощами чи кубиками льоду, приготовленими з води або несолоного бульйону. Якщо тварина перебуває надворі, вона повинна мати постійний доступ до тіні.

Ще одна рекомендація ветеринарів — застосовувати спеціальний сонцезахисний крем для домашніх тварин. Його варто наносити на найчутливіші ділянки тіла — ніс, вуха та живіт, особливо собакам із короткою або рідкою шерстю. Після перебування на сонці також слід оглядати шкіру улюбленця, щоб вчасно помітити можливі почервоніння чи ознаки опіків.

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