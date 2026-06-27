Надзвичайно небезпечні: які квіти не варто саджати, якщо у вас є собака

Деякі декоративні рослини можуть виглядати абсолютно безпечними й навіть ефектними, однак насправді містять токсини, небезпечні для людей і тварин. У певних випадках їх споживання може призвести до тяжкого отруєння або навіть смерті.

Попри це, частину таких рослин можна зустріти у садах. Їхня небезпека часто стає очевидною лише після уважного вивчення інформації на етикетці або додаткового пошуку. Про це пише OBOZ.UA.

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Найнебезпечніші декоративні рослини

Люпин

Отруйним є при вживанні в їжу як для людей, так і для домашніх тварин. Найвища концентрація токсичних речовин міститься в насінні.

Наперстянка

Усі частини рослини містять отруйні речовини. Навіть невелика кількість може становити серйозну загрозу для здоров’я.

Азалія

Може викликати отруєння при споживанні, небезпечна як для людей, так і для тварин.

Лілії

Особливо токсичні для котів — навіть мінімальна кількість будь-якої частини рослини може мати фатальні наслідки.

Тис

Отруйний при вживанні, становить небезпеку для людей і тварин.

Олеандр

Усі частини рослини є токсичними, а її споживання часто призводить до важких наслідків.

Лабурнум (золотий дощ)

Дуже отруйне дерево, небезпечне при потраплянні будь-якої частини в організм людини чи тварини.

Рекомендації фахівців

Експерти радять уникати вживання декоративних рослин у їжу, не залишати обрізки чи викопані рослини у місцях, доступних для дітей, домашніх улюбленців або диких тварин, а також не торкатися невідомих рослин без впевненості в їхній безпечності.

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