Як відлякати чужого кота від подвірʼя: дієвий спосіб

Коти є улюбленцями мільйонів людей, однак навіть їхні шанувальники не завжди раді бачити чужих пухнастиків на власному подвір’ї. Безпритульні або сусідські тварини часто обирають приватні ділянки для прогулянок, відпочинку чи полювання, що може створювати незручності для власників будинків.

Саме тому багато господарів шукають ефективні, але водночас безпечні способи відвадити котів від своєї території, не завдаючи шкоди тваринам. Про це пише OBOZ.UA.

Експерти нагадують, що коти мають надзвичайно розвинений нюх. Вважається, що їхня здатність розрізняти запахи у багато разів перевищує людську. Крім звичайної нюхової системи, ці тварини використовують спеціальний вомероназальний орган, який допомагає вловлювати та аналізувати хімічні сигнали навколишнього середовища.

Саме тому одним із найефективніших природних способів захистити подвір’я вважається використання запахів, які викликають у котів дискомфорт.

До ароматів, яких більшість котів намагається уникати, належать:

цитрусові запахи — лимона, апельсина чи грейпфрута;

оцет;

цитронела;

різкі спеції та прянощі;

окремі види ефірних олій;

сильнодіючі побутові мийні засоби;

запахи інших тварин;

брудні котячі лотки;

тютюновий дим.

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Хоча деякі з цих ароматів можуть бути неприємними і для людей, для котів вони сприймаються значно гостріше через особливості їхнього нюху. Саме тому такі запахи часто використовують як природну альтернативу хімічним відлякувачам.

Однак запахи — не єдиний спосіб уберегти територію від небажаних гостей. Фахівці радять також прибрати все, що може приваблювати тварин: залишки їжі, відкриті джерела води або затишні місця для відпочинку.

Додатково можна встановити системи поливу з датчиками руху, ультразвукові або звукові відлякувачі, а також спеціальні пластикові покриття, які створюють дискомфорт для лап і відбивають у котів бажання заходити на певну ділянку.

Такі методи дозволяють ефективно захистити подвір’я від небажаних візитів, не завдаючи шкоди тваринам та залишаючись безпечними для довкілля.

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