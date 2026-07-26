М’ясний рулет із яловичого фаршу

Інгредієнти:

* Яловичий фарш

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* Сир чеддер у слайсах

* Шинка у слайсах

* Листя шпинату

* Сіль

* Улюблені спеції

Приготування:

1. Рівномірно розкласти яловичий фарш на аркуші пергаменту, формуючи прямокутник товщиною приблизно 1–1,5 см.

2. Посолити та додати улюблені спеції.

3. Викласти зверху слайси чеддера.

4. Наступним шаром розкласти шинку.

5. Додати листя свіжого шпинату.

6. За допомогою пергаменту щільно скрутити все в рулет.

7. Нарізати рулет красивими порційними шматками або запікати цілим і нарізати вже після приготування.

8. Випікати при температурі 180°C приблизно 20 хвилин до готовності фаршу та рум’яної скоринки.