Користь гостроої їжі, про яку ви навіть не здогадувалися

Гострі спеції використовують не лише для покращення смаку. Дослідження свідчать, що окремі компоненти прянощів можуть впливати на обмін речовин, запальні процеси та навіть на настрій.

ПРИШВИДШУЄ ОБМІН РЕЧОВИН

Головні історії дня

Перець чилі містить капсаїцин – сполуку, що надає йому гострого смаку. Він підвищує здатність організму спалювати калорії та може прискорити обмін речовин. Звісно, цей ефект зазвичай є помірним і не призводить до суттєвого зниження маси тіла без інших змін у способі життя.

СПРИЯЄ ЗМЕНШЕННЮ ЗАПАЛЕННЯ

Капсаїцин також вивчають за його потенційними протизапальними властивостями. Деякі дослідження свідчать, що він може впливати на низькорівневе хронічне запалення, яке часто супроводжує ожиріння, цукровий діабет 2 типу та інші метаболічні порушення. Подібні протизапальні властивості мають й інші спеції, зокрема куркума та кориця.

ПОКРАЩУЄ НАСТРІЙ

Багато людей відчувають приплив енергії або задоволення після гострої їжі. Це пояснюють тим, що капсаїцин активує больові рецептори, у відповідь на що організм вивільняє ендорфіни — речовини, які беруть участь у формуванні відчуття задоволення. Втім, цей ефект є індивідуальним і зазвичай короткочасним.

ПОЛЕГШУЄ ЗАКЛАДЕНІСТЬ НОСА

При застуді або сезонній алергії гостра їжа іноді допомагає тимчасово зменшити набряк слизової оболонки носа. Це пов'язано з тим, що гострі речовини стимулюють виділення слизу та можуть покращувати прохідність носових ходів.

ЯК ДОДАТИ ПІКАНТНОСТІ

Якщо ви не звикли до гострої їжі, збільшувати її кількість краще поступово. Наприклад, можна: додавати трохи кориці до каш або йогурту; використовувати пластівці перцю чилі для соусів чи овочевих страв; додавати куркуму до супів, рагу або рису; використовувати паприку, імбир чи чорний перець під час приготування м'яса, риби або овочів.

Поступове збільшення кількості спецій допомагає організму адаптуватися до їхньої пекучості. Якщо їжа занадто гостра, склянка молока чи кефіру може полегшити печіння.

Гострі спеції є корисним доповненням до здорового харчування та мають низку переваг. Однак гостра їжа не підходить усім. У людей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, гострою виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, деякими функціональними розладами кишечника або індивідуальною непереносимістю вона може посилювати печію, біль у животі чи інші симптоми.

Тому слід орієнтуватися насамперед на власне самопочуття та на рекомендації лікаря.