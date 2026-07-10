Має специфічні медичні проблеми: яку породу собак краще не заводити

Невеликі собаки вже багато років залишаються серед найпопулярніших домашніх улюбленців. Вони приваблюють компактними розмірами, милим зовнішнім виглядом і дружелюбним характером.

Однак деякі породи потребують особливої уваги до здоров'я та догляду, тому перед їхнім придбанням варто зважити всі "за" і "проти". Про це повідомляє Daily Express.

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Яку породу радить добре обдумати ветеринар

Ветеринарна лікарка Сюзанна Моєс звернула увагу майбутніх власників на особливості породи кокапу — гібрида кокер-спанієля та пуделя.

За словами фахівчині, ці собаки відомі лагідною вдачею, легко знаходять спільну мову з дітьми та дорослими і часто стають чудовими компаньйонами для всієї родини. У середньому кокапу живуть від 12 до 15 років, однак тривалість життя значною мірою залежить від спадковості, правильного харчування та належного догляду.

Схильність до ожиріння

Однією з найпоширеніших проблем цієї породи ветеринари називають швидкий набір зайвої ваги. Щоб уникнути ожиріння, власникам рекомендують забезпечити собаці збалансований раціон, контролювати розмір порцій і не давати їжу зі столу. Багато продуктів, призначених для людей, можуть бути не лише шкідливими, а й токсичними для домашніх тварин.

Надмірна вага підвищує ризик розвитку діабету, а також створює додаткове навантаження на серце, суглоби та інші органи.

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Генетичні захворювання суглобів

Ще одна проблема, характерна для кокапу, — дисплазія кульшового суглоба. Це спадкове захворювання може спричиняти біль, дискомфорт і порушення рухливості.

Фахівці зазначають, що повністю запобігти генетичним хворобам неможливо. Водночас регулярні фізичні навантаження, підтримання нормальної маси тіла, своєчасні ветеринарні огляди та правильно підібране лікування допомагають значно покращити якість життя тварини.

Що варто врахувати перед придбанням

Ветеринар радить ще до покупки цуценяти ознайомитися з особливостями породи, можливими спадковими захворюваннями та майбутніми витратами на догляд і медичне обслуговування.

Обізнаність і відповідальний підхід до утримання домашнього улюбленця допоможуть забезпечити йому здорове, активне та комфортне життя протягом багатьох років.

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