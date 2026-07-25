Неприємний запах з рота собаки: ветеринари пояснили, чим небезпечний

Неприємний запах із пащі домашнього улюбленця може бути не лише наслідком недостатньої гігієни, а й сигналом про серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме тому ветеринари закликають власників собак і котів уважно стежити за станом зубів та ясен своїх тварин.

Про це повідомляє Express із посиланням на рекомендації компанії Medivet & Partners. За результатами опитування, проведеного фахівцями, багато власників недостатньо доглядають за ротовою порожниною своїх улюбленців, що може призвести до розвитку небезпечних захворювань.

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Ветеринари радять якомога швидше звернутися до спеціаліста, якщо у тварини спостерігаються такі симптоми:

почервонілі, набряклі або кровоточиві ясна;

жовто-коричневий зубний камінь;

відступання ясен, через яке оголюються корені зубів;

розхитані або втрачені зуби;

гній біля зубів чи ясен;

відмова від твердої їжі або ласощів;

випадання їжі з рота під час жування;

пережовування їжі лише однією стороною щелепи;

постійні спроби терти лапою рот;

надмірне слиновиділення або поява крові у слині.

Як правильно доглядати за зубами тварини

Фахівці рекомендують поступово привчати домашнього улюбленця до чищення зубів. Для початку достатньо обережно піднімати губи та кілька секунд торкатися зубів і ясен, поступово збільшуючи тривалість процедури. Після цього тварину варто похвалити або пригостити ласощами, щоб сформувати позитивну асоціацію.

Також ветеринари наголошують, що для чищення зубів не можна використовувати зубну пасту, призначену для людей. Вона містить компоненти, які є токсичними для собак і котів. Для догляду за ротовою порожниною домашніх тварин слід застосовувати лише спеціальні ветеринарні засоби.

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