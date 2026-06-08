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Полуничне морозиво: швидко і смачно
Що може бути краще натурального домашнього морозива, яке готується за 15 хвилин?
Інгредієнти:
Головні історії дня
• Розтоплений шоколад — 80 г
• Вершки 33% — 500 мл
• Згущене молоко — 80 г
• Полуниця — на ваш смак, я додав 250 г
Спосіб приготування:
1. Розтоплений шоколад залийте в кондитерський мішок. Розподіліть рівномірно так, як показано на відео.
2. Збийте міксером вершки та згущене молоко. Додайте дрібно нарізану полуницю.
3. Висадіть суміш в пакети так, щоб шоколад ніби огортав майбутнє морозиво.
4. Залиште в морозилці на 4 години.