Суші-тірамісу: такого ви ще не куштували

Ви бачили суші, бачили тірамісу, а якщо їх поєднати?

Інгредієнти:

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• Рис для суші — 150 г

• Вода — 255 мл

Для кавового сиропу:

• Еспресо — 50 г

• Цукор — 50 г

• Сіль — 1 г

Для шоколадного ганаша:

• Темний шоколад — 110 г

• Вершки — 50 г

• Розчинна кава — 3 г

Для крему:

• Маскарпоне — 250 г

• Вершки 33–35% — 60 г

• Цукрова пудра — 40 г

• Ваніль — 3 г

Для шоколадної глазурі:

• Темний або молочний шоколад — 200 г

• Соняшникова олія — 15 г

Для вершкової ікри:

• Вершки 33–35% — 70 г

• Агар-агар — 1,4 г

• Цукор — 8 г

• Соняшникова олія

Спосіб приготування:

1. Готуємо рис: промийте рис, залийте його водою та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть на слабкому вогні 12 хвилин, після чого залиште під кришкою ще на 10 хвилин. Перекладіть на тацю, накрийте вологим рушником і залиште ще на 10 хвилин.

2. Для кавового сиропу: змішайте еспресо, цукор і сіль. Прогрійте до повного розчинення цукру. Додайте 30 г сиропу до рису, а решту залиште для просочення готового ролу.

3. Приготуйте ганаш: залийте гарячими вершками шоколад і додайте розчинну каву.