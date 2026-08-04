Може завдати незворотної шкоди: ветеринар назвав небезпечну іграшку для собак

Звичайний тенісний м'яч, який багато власників використовують для ігор із собаками, може становити серйозну небезпеку для здоров'я тварини. Ветеринар Кріс Браун попереджає, що регулярні ігри з такою іграшкою здатні призвести до незворотного стирання зубів.

Про це повідомляє Express. За словами фахівця, він понад десять років спостерігав за наслідками використання тенісних м'ячів для собак. Проблема полягає в покритті м'яча: його нейлонові волокна створені для стійкості до інтенсивного тертя на тенісних кортах, однак у пащі тварини вони діють подібно до наждачного паперу.

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Ветеринар пояснює, що під час жування така поверхня поступово стирає емаль, а згодом може пошкодити зуб настільки, що оголюється його внутрішня частина, де розташований нерв. "Коли зуб стирається до пульпи, це вже неможливо відновити. Пошкодження можна лише частково усунути, але повернути зубу первісний стан не вдасться", — зазначив Кріс Браун.

За його словами, подібні травми часто стають причиною серйозних стоматологічних проблем у майбутньому. Ветеринар також звернув увагу на ще один важливий момент під час вибору іграшок. Він пояснив, що собаки сприймають кольори інакше, ніж люди, тому деякі м'ячі їм складніше помітити.

Зокрема, помаранчеві м'ячі на зеленій траві можуть практично зливатися з фоном. Через особливості зору собака не завжди легко знаходить таку іграшку після кидка. Саме тому фахівець радить уважно підходити до вибору іграшок для улюбленця, звертаючи увагу не лише на їхню міцність, а й на матеріал виготовлення та помітність під час прогулянок.

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