'Мерехтливі яйця': як пофарбувати яйця до Великодня продуктом, який точно є у вас вдома

Напередодні Великдень дедалі більшої популярності набирає незвичний спосіб фарбування яєць — так звані "мерехтливі" крашанки. Такий ефект можна отримати за допомогою звичайного червоного вина. У результаті яйця набувають глибокого бордового або темно-фіолетового відтінку з блискучими кристалічними цяточками на поверхні.

Способом приготування поділилася фудблогерка Наталя Лисянська. За її словами, для цього підійдуть яйця будь-якого кольору — як білі, так і коричневі. Спочатку їх потрібно ретельно вимити, покласти в каструлю та залити червоним вином так, щоб рідина повністю покривала яйця. Далі їх варять на сильному вогні до готовності.

Під час кипіння частина вина випаровується, тому в приміщенні може відчуватися запах алкоголю. Щоб уникнути цього, рекомендується провітрювати кухню або увімкнути витяжку.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Після варіння яйця перекладають у меншу каструлю та знову заливають тим самим вином, що залишилося. У такому вигляді їх залишають настоюватися на ніч. За цей час колір стає значно глибшим — шкаралупа набуває темно-синього або фіолетового відтінку, а на поверхні утворюються дрібні кристали.

Такий ефект з’являється завдяки цукру, який міститься у солодкому червоному вині. Під час нагрівання рідина частково випаровується, а цукор кристалізується на шкаралупі, створюючи характерний блиск і ефект "мерехтіння".

Пропонуємо також приготувати яскраві крашанки для дітей.

