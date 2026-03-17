Ідеальна картопля фрі вдома: краща, ніж в Макдональдсі

99% людей готують картоплю фрі неправильно. А потім дивуються, чому вона виходить м’яка, жирна і зовсім не хрустка.

Насправді секрет дуже простий — правильна підготовка. Кілька маленьких кроків і у вас буде картопля фрі краща, ніж у Макдональдзі.

Інгредієнти:

• Картопля — 5–6 шт

• Сіль — за смаком;

• Кукурудзяний крохмаль — 2–3 ст. л

• Олія для смаження — достатньо для фритюру

Для соусу:

• Яйце — 1 шт

Лимонний сік — 1 ч. л

• Сіль — за смаком

• Чорний перець, паприка — за смаком

• Оливкова олія — 80–100 мл

• Зелень — за смаком

• Цибуля — 1 невелика

Спосіб приготування:

1. Картоплю почистіть і наріжте однаковими брусочками.

2. Воду посоліть і доведіть до кипіння. Опустіть картоплю у киплячу воду та варіть приблизно 3 хвилини.

3. Перекладіть картоплю у миску з дуже холодною водою та кубиками льоду, щоб зупинити процес готування.

4. Дістаньте картоплю і добре обсушіть на паперовому рушнику.

5. Перекладіть у миску, додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий тонким шаром.

6. Викладіть картоплю в один шар на дошку або тацю та відправте у морозилку на 50-60 хв.

7. Заморожену картоплю обсмажте у великій кількості гарячої олії до золотистої скоринки.

8. Готову картоплю перекладіть у миску, посоліть (можна додати й інші спеції) і добре струсіть.

9. Для соусу збийте у блендері яйце, лимонний сік, сіль, перець і оливкову олію.

10. Додайте подрібнену зелень, паприку і дрібно нарізану цибулю, перемішайте.