Їм не комфортно у невеликих приміщеннях: які породи собак не можуть жити у квартирах

Якщо ви мешкаєте у квартирі, до вибору собаки варто підходити з особливою уважністю, адже не кожна порода комфортно почувається в обмеженому просторі. Генеральний директор компанії Pet Sprint Анджело Сорбелло пояснив, що під час вибору домашнього улюбленця потрібно враховувати кілька ключових чинників — розмір тварини, її характер і рівень активності.

Про це повідомляє Express. Саме ці особливості визначають, наскільки комфортно собака почуватиметься в міських умовах.

За словами експерта, найкраще для квартир підходять спокійні породи з невисокими потребами у фізичному навантаженні та догляді. Зокрема, одним із найвдаліших варіантів вважається французький бульдог — це невибагливий компаньйон, який легко адаптується до спокійного способу життя і не потребує тривалих прогулянок. Також добре почуваються у квартирі кавалер-кінг-чарльз-спанієль, відомий своєю лагідністю та прив’язаністю до господаря, і ши-тцу, який без проблем пристосовується до невеликих приміщень. Серед інших порід, що підходять для міського життя, експерт називає хорт та мопс — попри різні особливості, вони можуть комфортно жити в квартирі за належного догляду.

Натомість існують породи, яким у тісному просторі буде складно. До них належать бордер-коллі, сибірський хаскі, австралійська вівчарка, бігль та джек-рассел-тер'єр. Такі собаки відзначаються високою активністю, потребують значних фізичних і розумових навантажень, а також більшого простору для руху.

