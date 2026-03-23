Стануть ідеальним компаньйоном: які собаки мають хороший характер

Під час вибору домашнього улюбленця багато людей звертають увагу насамперед на характер собаки. Деякі породи вирізняються особливою лагідністю, дружелюбністю та здатністю легко знаходити контакт із людьми.

Видання ParadePets склало добірку з восьми порід, які вважаються одними з наймиліших за вдачею. Серед них часто відзначають кавалер кінг чарльз спанієля. Ці невеликі собаки отримують високі оцінки від фахівців завдяки своїй м’якості та прив’язаності до людей. Як зазначають дресирувальники, це одна з найлагідніших порід, яка була спеціально виведена для життя поруч із людиною. Вони із задоволенням проводять час із власниками та добре підходять для сімейного утримання.

Ще одна порода з доброзичливим характером — бігль. Хоча історично цих собак використовували для полювання, вони відомі своєю дружелюбністю та врівноваженістю. Їх селекціонували для роботи в команді з людьми та іншими собаками, тому біглі зазвичай добре соціалізуються і відрізняються терплячістю.

Сенбернар — приклад великої собаки з дуже спокійною та турботливою вдачею. Незважаючи на значні розміри, цю породу часто називають "лагідним велетнем". Сенбернари добре ладнають із дітьми, відзначаються витримкою та уважністю до господарів. Історично вони виконували роль рятувальників у горах, що сформувало їхній відповідальний і врівноважений характер.

Бернський зенненхунд також належить до великих порід із добрим і спокійним темпераментом. Ці собаки зазвичай ласкаві, віддані та добре адаптуються до життя в сім’ї. Вони легко знаходять спільну мову з дітьми та іншими тваринами, а їхня дружність і відкритість роблять їх популярним вибором серед власників собак.

Золотистий ретривер відомий своєю соціальністю та прив’язаністю до людей. Ці собаки прагнуть постійного контакту з господарями і добре піддаються навчанню. Вони із задоволенням проводять час із сім’єю, легко адаптуються до різних умов і часто проявляють ніжність до дітей.

Леонбергер — ще одна велика порода, яку вирізняє спокійний і доброзичливий характер. Це врівноважені, терплячі та віддані собаки, які люблять бути поруч із людьми. Їх спочатку виводили як робочих і рятувальних тварин, тому вони потребують активності та взаємодії. Особливістю породи є також водостійка шерсть, що дозволяє їм комфортно почуватися навіть у вологих умовах.

Бостон-тер’єри — компактні, але дуже товариські собаки. Вони вирізняються грайливістю, доброзичливістю та сильною орієнтацією на людину. Такі собаки легко встановлюють контакт навіть із незнайомцями, що робить їх чудовими компаньйонами, хоча й не надто підходять на роль сторожових.

Лабрадор-ретривер по праву вважається однією з найпопулярніших і найлагідніших порід у світі. Ці собаки відомі своєю дружелюбністю, терплячістю та бажанням взаємодіяти з людьми. Вони легко навчаються, добре ладнають із членами родини та прагнуть встановити міцний емоційний зв’язок із власником.

