Молочні продукти: які корисніші

Нові Дієтичні рекомендації для жителів США на 2025-2030 роки наголошують на споживанні молочних продукті з нормальною жирністю. В оновленій перевернутій харчовій піраміді зверху, поруч з овочами та фруктами, розташовані продукти із високим вмістом білка й насичених жирів, в тому числі молочні.

Дієтичні рекомендації США традиційно радили споживати три порції молочних продуктів на день, переважно з низьким вмістом жиру. Нові рекомендації допускають і повножирні молочні продукти. Але водночас наголошують: частка насичених жирів у раціоні не повинна перевищувати приблизно 10% добової калорійності.

Це створює певну суперечність. Якщо регулярно споживати повножирні молочні продукти, особливо разом з іншими джерелами насичених жирів — наприклад, червоним м’ясом або вершковим маслом — є великий шанс перевищити цю рекомендовану добову норму.

Думки науковців розділилися. Одні дослідники кажуть, що ідея щодо споживання повножирних молочних продуктів є слушною. Вони аргументують це тим, що наявні дані не показують переконливих переваг низькожирних молочних продуктів над тими, які містять природню кількість жиру. А споживання останніх може мати потенційні переваги перед споживанням низькожирних, хоча це потребує додаткових досліджень.

Інші підкреслюють, що насичені жири все одно залишаються насиченими жирами, попри загальну корисність молочних продуктів. Вони радять споживати як низькожирні, так і знежирені молочні продукти, а також рослинні альтернативи молочним продуктам.

Американська коледж кардіологів продовжує рекомендувати надавати перевагу рослинним продуктам і обмежувати споживання насичених жирів з усіх джерел до 10 % від щоденної калорійності вашого меню.

ПОВНОЖИРНІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ: НОВІ НАУКОВІ ДАНІ

Молочні продукти завжди вважалися частиною здорового харчування. Молоко знижує артеріальний тиск, а це пов'язано з меншим ризиком інсульту. Сир асоціюється із меншим ризиком діабету, а йогурт - із меншим набором ваги та меншим ризиком діабету. Питання лише в тому, які продукти слід вживати: повножирні чи знежирені?

Наразі ключовий висновок полягає не в тому, що молочні продукти з природньою жирністю кращі, а в тому, що їхній вплив на здоров'я, ймовірно, не відрізняється.

Американські рекомендації щодо харчування оновлюються кожні п'ять років, і протягом цього проміжного періоду експерти з харчування аналізують останні досягнення в галузі харчових наук. У минулому циклі вперше провели порівняльний аналіз джерел насичених жирів. У понад 100 дослідженнях вивчали вплив молочних продуктів на здоров'я з урахуванням їхнього вмісту жиру.

Зрештою, було зроблено два висновки:

Обмежені дані свідчать про те, що перехід на молочні продукти з вищим вмістом жиру не підвищує ризик захворювань серця і судин.

Сукупність даних підтверджує доцільність заміни насичених жирів, включаючи вершкове масло, молочні продукти і червоне м'ясо, на рослинні альтернативи, оскільки це пов'язано зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Науковці зазначають, що дослідження про молочні продукти з низьким вмістом жиру в порівнянні з повножирними зазвичай були короткими, і більшість з них проводилися за межами США. Крім того, будь-які переваги молочних продуктів можуть відображати вищий соціально-економічний статус або той факт, що люди, які вживають більше молочних продуктів, менше їдять рафінованих вуглеводів.

У більшості цих досліджень дослідники лише вивчали, що відбувалося, коли люди замінювали знежирені або нежирні молочні продукти на такі, що мають природню жирність.

ЯКІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ОБИРАТИ

Провідні дієтологи сходяться в одному важливому питанні — вибір молочних продуктів має базуватися на принципі порівняння. Є однозначно корисні продукти, є явно шкідливі, а є й такі, що посередині. Наприклад, сир. Якщо їсти сир замість чорниці чи броколі – це менш здоровий варіант, а якщо замість білого хліба, газованої води або цукерок – то більш здоровий. І, звісно, краще споживати повножирні молочні продукти, ніж знежирені, але з солодкими добавками.

Тому фахівці радять підходити до вибору молочних продуктів без крайнощів. Якщо людина не любить знежирені молочні продукти, помірне споживання повножирних варіантів може бути прийнятним. Водночас важливо враховувати калорійність раціону, рівень холестерину та загальний стиль харчування.

Експерти не радять споживати забагато молочних продуктів з нормальною жирністю. А тим, хто вирішив їсти їх більше, — перевірити рівень холестерину через шість місяців.

У підсумку наукові дані поки що не дають підстав рекомендувати всім переходити з нежирних молочних продуктів на повножирні. Найважливішим залишається збалансоване харчування, у якому переважають рослинні продукти, а молочні можуть бути частиною здорової дієти.