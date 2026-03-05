Улюблені глазуровані сирки з начинкою: рецепт
Скажіть чесно — ви теж у дитинстві обожнювали їх?
Сьогодні робимо ті самі, домашні сирки з улюбленою начинкою багатьох
Інгредієнти (6–8 шт.):
• 300 г кисломолочного сиру (5%)
• 30 г розтопленого вершкового масла
• 30 г цукрової пудри
• 0,5 ч. л ванільного екстракту (або ванільного цукру)
• ~70 г вареного згущеного молока
• 200 г молочного шоколаду
• 40 мл рослинної олії
Спосіб приготування
1. До сиру додаємо масло, пудру і ванільний екстракт. Перебиваємо блендером до гладкої текстури.
2. Беремо пакети-слайдери — і використовуємо як кондитерський мішок. Перекладаємо масу, відрізаємо кутик — і працюємо.
3. В інший пакет-слайдер — варене згущене молоко.
4. Стіл застеляємо плівкою, висаджуємо сирну основу, всередину — згущене. Закриваємо боки, загортаємо в плівку як цукерку й прокатуємо по столу.
5. У морозилку до повного заморожування, орієнтовно на 4 години.
6. Шоколад розтоплюємо, додаємо олію, перемішуємо.
7. Застеляємо дошку пергаментом. Знімаємо плівку, насаджуємо сирки на зубочистки і занурюємо в шоколад.
8. Прибираємо в холодильник на 30 хвилин.
Домашні сирки — це любов. Тож зберігайте та готуйте для своєї родини.