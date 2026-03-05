Улюблені глазуровані сирки з начинкою: рецепт

Скажіть чесно — ви теж у дитинстві обожнювали їх?

Сьогодні робимо ті самі, домашні сирки з улюбленою начинкою багатьох

Інгредієнти (6–8 шт.):

• 300 г кисломолочного сиру (5%)

• 30 г розтопленого вершкового масла

• 30 г цукрової пудри

• 0,5 ч. л ванільного екстракту (або ванільного цукру)

• ~70 г вареного згущеного молока

• 200 г молочного шоколаду

• 40 мл рослинної олії

Спосіб приготування

1. До сиру додаємо масло, пудру і ванільний екстракт. Перебиваємо блендером до гладкої текстури.

2. Беремо пакети-слайдери — і використовуємо як кондитерський мішок. Перекладаємо масу, відрізаємо кутик — і працюємо.

3. В інший пакет-слайдер — варене згущене молоко.

4. Стіл застеляємо плівкою, висаджуємо сирну основу, всередину — згущене. Закриваємо боки, загортаємо в плівку як цукерку й прокатуємо по столу.

5. У морозилку до повного заморожування, орієнтовно на 4 години.

6. Шоколад розтоплюємо, додаємо олію, перемішуємо.

7. Застеляємо дошку пергаментом. Знімаємо плівку, насаджуємо сирки на зубочистки і занурюємо в шоколад.

8. Прибираємо в холодильник на 30 хвилин.

Домашні сирки — це любов. Тож зберігайте та готуйте для своєї родини.