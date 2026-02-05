Тоненькі млинці, які завжди вдаються: мій робочий рецепт
Вам потрібно:
200 г молока
200 г звичайного борошна
35 г цукру
2 яйця
дрібка солі
325 г гарячого молока
30 г олії
30 г масла
Готуємо:
Змішую вінчиком у ємності борошно, молоко, цукор, сіль та яйця🥚 Консистенція тіста стає, як сметана - однорідна шовковиста і без грудочок! Борошно бажано просіяти.
Окремо доводжу другу частину молока майже до кипіння і одразу наливаю тоненькою цівкою у тісто, продовжуючи мішати вінчиком. Вийде гарне шовковисте і вже рідке тісто.
І ось коли все готово, додаю розтоплене масло з олією і легенько перемішую. Інтенсивно не треба, нехай буде жир трішки на поверхні тіста.
І ось тепер на добре розігріту пательню досить швидко виливаю ополоник тіста і розподіляю тоненьким шаром по всій поверхні.
Як тісто схопиться - обережно піднімаю край і перегортаю, або руками, або за допомогою лопатки. Тільки обережно, бо тісто дуже ніжне!
І ось гарний млинець з тоненьким, не сухим, не ламким краєчком.
Їсти можна як з солодкими так і з солоними начинками.
А вже скоро поділюся з вами і рецептом моїх улюблених креп сюзетт. Чекайте. Обнімаю 🫂