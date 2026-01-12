Їжа, яка повільно грає проти вас

Згідно з висновками двох великих французьких досліджень, опублікованих у січні 2026 року, вживання деяких поширених харчових консервантів пов'язане з вищим ризиком розвитку раку та діабету.

У першому дослідженні виявили багаторазовий зв'язок між консервантами, які широко використовуються в промислових харчових продуктах і напоях на європейському ринку, та підвищеною захворюваністю на рак загалом, рак молочної залози та передміхурової залози.

До таких консервантів, зокрема, належать нітрити та нітрати, які часто використовуються для виготовлення шинки, бекону та ковбас.

Найсильніший зв'язок був між нітритом натрію та раком передміхурової залози: консервант збільшував ризик приблизно на третину. Однак рівень підвищеного ризику залишався помірним. Для порівняння, регулярне куріння підвищує ризик захворіти на рак легенів більш ніж у 15 разів.

Друге дослідження також виявило зв'язок між вживанням деяких харчових добавок та розвитком діабету 2 типу. Сорбат калію, який зазвичай використовується для запобігання розмноженню цвілі та бактерій в продуктах та напоях, був пов'язаний з подвоєним ризиком розвитку діабету.

Обидва висновки базуються на тривалому науковому проєкті NutriNet-Santé, в рамках якого понад 100 тисяч французів регулярно заповнюють анкети про своє харчування.

За словами дослідників, вживання продуктів з консервантами не означає, що людина відразу захворіє. Однак варто обмежити кількість цих продуктів у харчуванні, обираючи ті, які пройшли тільки мінімальну технологічну обробку.

Крім того, є й інші фактори, що, як вже відомо, сприяють ризику. Наприклад, перероблене м'ясо та алкоголь тісно пов'язані з вищими показниками захворюваності на рак.

Експерти говорять про необхідність додаткових досліджень, адже такі спостережні дослідження не можуть продемонструвати прямий причинно-наслідковий зв'язок.

Якщо висновки підтвердяться, можливо, в майбутньому, продукти, у яких використовуються нітрати чи нітрити, будуть маркуватися, з попередженням про шкоду для здоров’я.