Будьте уважні: ветеринар назвав основні симптоми обмороження собак 

Снігопади та різке зниження температур змусили власників собак бути значно уважнішими під час зимових прогулянок. Ліцензована ветеринарка Джілл застерігає: холод може становити серйозну загрозу для здоров’я тварин, і важливо вчасно помітити тривожні ознаки.

Про це повідомило видання Mirror. За словами фахівчині, здатність собаки переносити низькі температури залежить від багатьох факторів — породи, розміру, густоти шерсті та загального стану організму. Великі собаки з щільним підшерстям зазвичай краще переносять мороз, тоді як маленькі або короткошерсті породи швидко втрачають тепло й ризикують переохолодитися.

Джілл радить уважно стежити за поведінкою улюбленця на вулиці. Тремтіння, небажання рухатися, піднімання лап або намагання уникати контакту зі снігом свідчать про те, що прогулянку потрібно негайно припинити. Окрему увагу слід приділяти вухам, хвосту, подушечкам лап і відкритим ділянкам шкіри — саме там найчастіше з’являються перші прояви обмороження. Насторожити мають різка блідість, синюшний відтінок або зміна кольору шкіри.

Крім ризику обморожень, ветеринарка нагадує і про базові потреби собак у холодну пору. Тварина має мати тепле місце для відпочинку, постійний доступ до чистої води, повноцінне харчування та можливість рухатися. Після кожної прогулянки варто оглядати лапи й очищати їх від снігу та реагентів. Для обробки доріг слід використовувати лише безпечні для тварин засоби, адже хімічні речовини можуть спричинити подразнення або отруєння.

Фахівчиня також радить орієнтуватися на власні відчуття. Якщо мороз "пече" обличчя, прогулянка не повинна тривати довше 10–15 хвилин. Для короткошерстих порід у сильний холод бажано використовувати додатковий захист — теплий одяг або спеціальне взуття.

Якщо ж стан собаки викликає сумніви або з’являються ознаки переохолодження, Джілл радить не зволікати й звернутися за консультацією до ветеринара.

