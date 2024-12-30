Старість у собак: які ознаки та вік вказують на це – пояснення ветеринара

Люди, які дійсно люблять тварин, прагнуть, щоб їхні домашні улюбленці жили якомога довше. Вони докладають для цього зусиль, звертаючись до ветеринарів і забезпечуючи тварин належною турботою. Проте час невблаганно йде, і з віком улюбленці потребують особливого догляду, особливо собаки.

Але спершу потрібно розуміти, з якого моменту собаку можна вважати старою. Ветеринар Баррі Дж. Моррісон у статті для PetMD детально розкрив це питання.

Найбільш розповсюджений і точний метод визначення настання похилого віку у собак пов’язаний із їхнім розміром. Зазвичай більші породи живуть менше, ніж їхні дрібніші родичі. Причини цього явища до кінця не з’ясовані, проте існує припущення, що менші собаки менше навантажують свій організм, зокрема серце.

У якому віці собаку вважають старим?

Маленькі породи (наприклад, такса): 1012 років

Середні породи (наприклад, австралійська вівчарка): 8–10 років

Великі породи (наприклад, боксер): 8–9 років

Гігантські породи (наприклад, грейтдаун): 6–7 років

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Ознаки того, що ваш собака стає старим

У процесі старіння в організмі собаки відбуваються як фізичні, так і психологічні зміни. Зокрема, у зрілому віці у собак може з’являтися сивина. Крім того, їхня шкіра стає менш еластичною, що може сповільнити загоєння ушкоджень і зростання шерсті.

З часом у старіючої собаки в очах може виникати білувато-блакитне помутніння кришталика, відоме як ядерний склероз. Воно зовні нагадує катаракту, однак між цими станами є відмінність. Катаракта спричиняє порушення зору й може призвести до сліпоти, тоді як ядерний склероз не впливає на здатність собаки бачити.

Крім того, у старших собак, як і в людей, із віком поступово зменшується рівень енергії. Тому вони можуть спати довше. У зв’язку з цим варто звернути увагу на харчування та перейти на дієту, яка допоможе уникнути набору зайвої ваги через зниження активності.

Часто у старіючих собак змінюється апетит: він може зменшитися, зникнути зовсім або, навпаки, стати надмірним. Якщо ваш пес втратив апетит, страждає від анорексії, блювання, проносу чи посиленої спраги, слід якомога швидше проконсультуватися з ветеринаром.

З віком, зі зменшенням активності, собаки поступово втрачають м’язову масу, а натомість частіше накопичують жир. Це може призвести до ожиріння, яке стає причиною або ускладнює багато проблем зі здоров’ям, зокрема пов’язаних із рухливістю та обміном речовин, таких як діабет. Крім того, у старших собак частіше виникають артрит та інші захворювання, що обмежують їхню здатність рухатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які породи собак ніколи не розбудять вас гавкотом.

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