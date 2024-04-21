Супроводжували фараонів у загробний світ: які породи собак ніколи не розбудять вас гавкотом

Якщо ви хочете завести собаку, але вас лякає гавкіт та шум, варто знати, що деякі породи собак доволі тихі. Окрім того, від них мало шерсті та майже немає запаху.

Навіть собаки, які не гавкають, можуть видавати інші звуки, такі як виття, скиглення або гарчання.Ці породи собак можуть потребувати спеціального догляду та дресирування. Перед тим, як завести собаку, важливо ретельно вивчити породу та познайомитися з конкретним цуценям.

Фахівці радять тим, хто не переносить гавкоту, звернути уваги на такі породи собак:

1. Маламут:

Маламут. Джерело: Karolina Grabowska/pexels.com

Ці пухнасті велетні, виведені для їзди на собачих упряжках, обожнюють простір і холодний клімат. Їм потрібні тривалі прогулянки та фізичні навантаження. Маламути не гавкають, а натомість виють.

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2. Ротвейлер:

Ротвейлер. Джерело: Vladyslav Dukhin/pexels.com

Ці серйозні собаки стануть справжніми охоронцями вашого дому. Ротвейлери потребують суворого виховання з раннього віку, адже в юності вони можуть бути впертими. Але при правильному дресируванні вони перетворюються на вірних і відданих компаньйонів. Ротвейлери не гавкають без причини, але можуть злісно гарчати, попереджуючи про небезпеку.

3. Басенджі:

Басенджі. Джерело: Сottonbro studio/pexels.com

Це одна з найдавніших порід, їхні мумії були знайдені в єгипетських похованнях. Науковці вважають, що для єгипетських фараонів басенджі були "живими амулетами", які оберігали від чорної магії та чаклунства.

Ця короткошерста порода сподобається охайним людям, адже їхня шерсть завжди чиста і не має запаху. Басенджі незалежні та вперті в щенячому віці, тому їм потрібне терпіння та послідовність у вихованні. Але при належному підході вони стають чудовими членами сім'ї. Ці собаки не вміють гавкати, а видають звуки, схожі на нявкання.

4. Тайський ріджбек:

Тайський ріджбек. Джерело: pet-yes.com

Розумні та стрункі ріджбеки відрізняються високим інтелектом і охайністю. Вони люблять активні ігри та довгі прогулянки. Ріджбеки не схильні до гавкання і роблять це лише вкрай рідко. Але якщо цей пес гавкне, знайте, що він хоче, щоб його негайно почули.

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