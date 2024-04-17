Більшість людей вважають, що собаки мають невинність дітей і ніколи не будуть свідомо обманювати. Одна дослідження показують, що собаки, ймовірно, здатні на оманливу поведінку, коли це в їхніх інтересах.

Дослідники з Цюріхського університету вивчили 27 собак, щоб перевірити, чи вони намагатимуться обдурити людей, які їм не подобаються. Результати наукової роботи опубліковані в журналі Animal Cognition.

Спочатку дослідники визначили, які ласощі кожна собака любить більше: ковбасу чи собаче печиво. Потім вони знайомили собак з двома жінками: "щедрою" та "егоїстичною". "Щедра" жінка завжди ділилася ласощами з собаками, а "егоїстична" – ні.

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Собак навчили команди "Покажи їжу", яка полягала в тому, щоб вести людину до однієї з трьох коробок з ласощами. Під час тестування собаки спостерігали, як ласощі кладуть в одну з коробок. Потім одна з жінок давала команду "Покажи їжу".

Якщо собака вела "щедру" жінку до коробки з найкращими ласощами, вона отримувала частування. Якщо ж собака вела "егоїстичну" жінку до кращої коробки, ласощі забирали, а собаку везли до власника.

Власник давав собаці ще одну можливість вибрати коробку. Якщо собака обирала коробку з ласощами, вона отримувала його.

Результати показали, що собаки:

Майже завжди вели "щедру" жінку до кращої коробки з ласощами.

Рідко вели "щедру" жінку до порожньої коробки.

Менш ніж у 20% випадків вели "егоїстичну" жінку до кращої коробки з ласощами.

З однаковою ймовірністю вели "егоїстичну" жінку до порожньої коробки або до менш бажаної коробки з ласощами.

Це свідчить про те, що собаки здатні на обман, коли це в їхніх інтересах. Вони розуміють, що якщо вони обдурять "егоїстичну" жінку, то з більшою ймовірністю отримають ласощі від "щедрої" жінки або від власника.

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