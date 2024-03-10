Науковці сказали, чи варто дозволяти собаці лизати ваше обличчя

Власники собак знають про таку особливість домашніх улюбленців, як облизування обличчя своїм господарям. Ця звичка є інстинктивною поведінкою собак, що використовується для спілкування, вираження емоцій та підтримки гігієни.

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Дослідження показали, що собаки чутливі до людських емоцій і можуть облизувати обличчя частіше, коли їхні господарі сумують чи плачуть. Як повідомляє sciencealert, слина собак може містити низку мікроорганізмів, які є потенційно небезпечними для людей. Вони небезпечні у більшості для людей з ослабленим імунітетом, відкритими ранами чи для дітей.

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Які ризики контакту з собачою слиною:

Зоонозні інфекції: Рідкісні, але серйозні захворювання, що передаються від собак через облизування, наприклад, Capnocytophaga canimorsus, Pasteurella multocida.

Бактерії, стійкі до антибіотиків: Собача слина може містити бактерії, що несуть гени стійкості до антибіотиків, і передавати їх людям.

Однак дослідження показали, що ризик зараження від облизування собак загалом низький.

У PetMD пояснили, що варто змивати слину теплою водою з милом, якщо собака облизала ваше обличчя, особливо якщо ви відчуваєте дискомфорт. Також варто звернути увагу на реакції свого організму та, у випадку будь-яких побічних ефектів, консультуватися з лікарем.

Якщо ви не впевнені щодо будь-якого впливу слини собаки, безпечніше звернутися за медичною допомогою.

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