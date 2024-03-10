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Науковці сказали, чи варто дозволяти собаці лизати ваше обличчя

Билім Олена

Науковці сказали, чи варто дозволяти собаці лизати ваше обличчя

Власники собак знають про таку особливість домашніх улюбленців, як облизування обличчя своїм господарям. Ця звичка є інстинктивною поведінкою собак, що використовується для спілкування, вираження емоцій та підтримки гігієни.

Дослідження показали, що собаки чутливі до людських емоцій і можуть облизувати обличчя частіше, коли їхні господарі сумують чи плачуть. Як повідомляє sciencealert, слина собак може містити низку мікроорганізмів, які є потенційно небезпечними для людей. Вони небезпечні у більшості для людей з ослабленим імунітетом, відкритими ранами чи для дітей.

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Які ризики контакту з собачою слиною:

Зоонозні інфекції: Рідкісні, але серйозні захворювання, що передаються від собак через облизування, наприклад, Capnocytophaga canimorsus, Pasteurella multocida.

Бактерії, стійкі до антибіотиків: Собача слина може містити бактерії, що несуть гени стійкості до антибіотиків, і передавати їх людям.

Однак дослідження показали, що ризик зараження від облизування собак загалом низький.

У PetMD пояснили, що варто змивати слину теплою водою з милом, якщо собака облизала ваше обличчя, особливо якщо ви відчуваєте дискомфорт. Також варто звернути увагу на реакції свого організму та, у випадку будь-яких побічних ефектів, консультуватися з лікарем.

Якщо ви не впевнені щодо будь-якого впливу слини собаки, безпечніше звернутися за медичною допомогою.

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